Hnutie ANO ponúkne ODS účasť vo vláde

Praha 24. októbra (TASR) - Hnutie ANO, víťaz českých parlamentných volieb, oficiálne ponúkne Občianskej demokratickej strane (ODS) účasť vo vláde. Pri príchode na rokovanie poslaneckého klubu ANO to v utorok oznámil podpredseda hnutia Jaroslav Faltýnek, následne to potvrdil aj predseda hnutia Andrej Babiš.ANO má s občianskymi demokratmi rokovať v utorok večer v Snemovni, pripomína spravodajský server Novinky.cz. Na otázku, či Babišovo hnutie ponúkne ODS účasť vo vláde, Faltýnek odpovedal, že áno.uviedol Faltýnek.Na otázku, či by ANO prenechalo ODS post predsedu Snemovne, ktorý môže byť v určitých chvíľach kľúčový, predseda ANO Babiš odpovedal, že to nechce komentovať.ODS už niekoľkokrát deklarovala, že s ANO do vlády ísť nechce. Obe strany by spolu mali v Snemovni väčšinu 103 hlasov, takže by mohli vládnuť v dvojkoalícii.Predseda občianskych demokratov Petr Fiala však koalíciu s ANO odmieta.napísal v utorok pre Novinky.cz.