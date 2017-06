Hnutie ANO si naďalej posilňuje pozíciu pred voľbami v ČR

VIlustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Praha 19. júna (TASR) - Podľa júnového prieskumu verejnej mienky agentúry STEM by hnutie ANO bývalého českého ministra financií Andreja Babiša získalo 32,8 percenta hlasov voličov. Druhí komunisti z KSČM by mali 12,7 a tretia Česká strana sociálnodemokratická (ČSSD) premiéra Bohuslava Sobotku len 11,4 percenta hlasov. Občianskodemokratickú stranu (ODS) by volilo 9,6, ľudovcov (KDU-ČSL) 7,4 a TOP 09 5,5 percenta opýtaných.Výsledky dnes zverejneného prieskumu zhodnotil český spravodajský server Novinky.cz s tým, že ANO svoj náskok posilňuje na úkor ČSSD.Hnutiu Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomia Okaumru prieskum prisúdil 4,4 percenta hlasov. Pirátom 3,8 percenta, hnutie Úsvit 3,1 a Strane zelených 2,3 percenta. Slobodní by potom dostali 1,7 a Starostovia a nezávislí (STAN) 0,9 percenta.Pri hypotetickom prepočte na mandáty by ANO v Poslaneckej snemovni obsadilo 92 kresiel, komunisti 32 a sociálni demokrati 30. V Snemovni by zasadlo aj 23 zástupcov ODS, 16 ľudovcov a sedem predstaviteľov TOP 09.Ľudovci chcú v nadchádzajúcich voľbách kandidovať v koalícii s hnutím STAN, v citovanom júnovom prieskume je však KDU-ČSL uvedená iba ako samostatná strana, pripomenul server Novinky.cz.Volebná účasť by podľa tohto prieskumu dosiahla 54 percent.Prieskum sa uskutočnil 5.-15. júna na vzorke 950 osôb.