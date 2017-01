Hnutie Hamas kritizuje plány na sťahovanie ambasády USA Tel Avivu

Stúpenci Hamasu, ilustračná snímka Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Gaza 23. januára (TASR) - Islamistické hnutie Hamas upozornilo dnes prezidenta USA Donalda Trumpa na nebezpečenstvá, ktoré by priniesla realizácia jeho prísľubu presťahovať veľvyslanectvo USA do - podľa slov Hamasu - "okupovaného" Jeruzalema.uvádza sa v dnes zverejnenom vyhlásení Hamasu, ktorý od roku 2007 vládne v palestínskom pásme Gazy.Podobného názoru je aj palestínsky prezident Mahmúd Abbás, ktorý už tiež viackrát upozornil, že takýto krok Spojených štátov by bol vnímaný ako "agresia." Ako dnes informoval izraelský rozhlas, Abbás v tejto súvislosti požiadal Jordánsko o sprostredkovanie priamej komunikácie s Bielym domom.Hovorca Bieleho domu Sean Spicer uplynulú nedeľu oznámil, že Trumpova vláda je ešte len v počiatočnom štádiu diskusií o splnení takéhoto prísľubu nového prezidenta.Ambasáda USA v Izraeli sa nachádza v Tel Avive rovnako ako väčšina zahraničných diplomatických zastupiteľstiev.Izrael označuje Jeruzalem za svoje večné a nedeliteľné hlavné mesto; nároky naň - ako svoju metropolu a súčasť budúceho štátu - si však robia aj Palestínčania. Obe strany sa odvolávajú na biblické, historické a politické dôvody.Prípadné rozhodnutie Trumpovej vlády ukončiť súčasný stav by pravdepodobne viedlo k protestom zo strany spojencov USA na Blízkom východe, ako sú Saudská Arábia, Jordánsko a Egypt. Washington sa spolieha na pomoc týchto krajín v boji proti teroristickej skupine Islamský štát, ktorý nový americký prezident označuje za prioritu.