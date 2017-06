Hnutie piatich hviezd neuspelo vo voľbách starostov vo veľkých mestách

Na snímke komik Beppe Grillo, ktorý vedie taliansku opozičnú stranu Hnutie piatich hviezd (M5S). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 12. júna (TASR) - Talianska hlavná opozičná strana, populistické euroskeptické Hnutie piatich hviezd (M5S), utrpelo v nedeľňajších komunálnych voľbách porážku v najväčších mestách, v ktorých sa konalo hlasovanie. Vyplýva to z odhadov zverejnených po zatvorení volebných miestností.Kandidáti M5S skončili v súboji o posty starostov na treťom alebo štvrtom mieste v mestách ako Palermo na juhu krajiny, Janov, Verona a Parma na severe či L'Aquila v strednej časti Talianska, ukazujú prognózy v televíziách RAI a La7.V Palerme doterajší starosta Leoluca Orlando, podporovaný hlavnou vládnou Demokratickou stranou (PD), získal približne 40 percent hlasov, čo by mu stačilo na opätovné zvolenie.V iných veľkých mestách je na víťazstvo potrebných 50 percent hlasov a nezdá sa, že by túto hranicu niektorý z kandidátov prekročil. Rozhodne sa tak v druhom kole volieb 25. júna, a to medzi kandidátmi stredopravých a stredoľavých strán alebo nezávislými uchádzačmi.Komunálne voľby sa konali vo vyše 1000 obciach a mohlo sa na nich zúčastniť vyše deväť miliónov ľudí, čo je pätina talianskych voličov. Hlasovanie bolo vnímané ako dôležitá skúška nálad pred celoštátnymi voľbami, ktoré budú konať najneskôr na jar 2018.K závažnejších incidentom súvisiacim s voľbami nedošlo - okrem toho, že pri Neapole zadržali troch ľudí, u ktorých našli vyše 300 hlasovacích lístkov a ktorých podozrievajú z prípravy úplatkov pre voličov.Ak sa výsledky odhadov v priebehu dneška potvrdia, hnutie M5S komika Beppeho Grilla zaznamená najnepríjemnejšie neúspechy v Janove, domovskom meste svojho zakladateľa, a Parme, kde doterajší starosta Federico Pizzarotti vedie po prvom kole aj po tom, ako ho z tejto strany vylúčili.Komunálne voľby boli tiež testom pre expremiéra Mattea Renziho, ktorého nedávno opätovne zvolili za lídra PD, a ďalšieho bývalého predsedu vlády Silvia Berlusconiho, ktorého vedúce postavenie v stredopravom tábore chce získať stúpenec tvrdej línie Matteo Salvini.M5S a PD v súčasnosti vedú v celoštátnych prieskumoch na úrovni okolo 30 percent, Berlusconiho Forza Italia a Salviniho Liga Severu v nich majú podporu 12-13 percent voličov, vyplýva z priemerov zostavených webovou stránkou Termometro Politico.Analytici až donedávna očakávali predčasné voľby po lete tohto roka, minulotýždňové stroskotanie nadstraníckej dohody o reforme volebných predpisov však zvýšilo pravdepodobnosť, že parlamentné voľby sa uskutočnia až v riadnom budúcoročnom termíne.