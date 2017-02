Hnutie STAN chce ísť do volebnej dvojkoalície s KDU-ČSL

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 9. februára (TASR) - Výkonný výbor českého hnutia Starostovia a nezávislí (STAN) pristúpil dnes na sobotňajší návrh KDU-ČSL, aby do jesenných parlamentných volieb išli spoločne ako dvojkoalícia, aj keď to znamená, že na postup do parlamentu musia získať hlasy viac ako desiatich percent voličov. Podľa šéfa STAN Petra Gazdíka sa pre to v tajnej voľbe vyslovilo 81 percent členov výboru.Pôvodne malo hnutie STAN záujem rokovať s KDU-ČSL iba o vytvorení volebnej strany, ktorej stačí na vstup do Poslaneckej snemovne päť percent hlasov. Celoštátna konferencia ľudovcov to však na víkendovej konferencii v obave o stratu svojej značky odmietla a ponúkla hnutiu rokovania o vzniku dvojkoalície.citoval dnes server Novinky.cz Gazdíka. Dodal, že s KDU-ČSL budú rokovať o programe a kandidátkach, ktoré chcú mať vyjasnené do konca februára.O definitívnom schválení koalície chce dať STAN hlasovať na republikovom sneme 25. marca.potvrdil prvý podpredseda STAN Vít Rakušan.