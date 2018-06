Hochschornerovci i Škantárovci sa pripravujú na novú etapu

Na snímke slovenskí deblisti Pavol (vľavo) a Peter Hochschornerovci Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Bratislava 21. júna (TASR) - Slovenskí reprezentanti Pavol a Peter Hochschornerovci majú po prechode od zrušenej disciplíny C2 vo vodnom slalome novú motiváciu. V šprinte pred štyrmi dňami skončili na pretekoch Svetového pohára na treťom mieste a od tohto výsledku sa chcú odraziť do budúcnosti.V roku 2018 zasiahla Hochschornerovcov, ale aj bratrancov Ladislava a Petra Škantárovcov a ďalších reprezentantov v C2 tvrdá rana. Medzinárodná kanoistická federácia (ICF) vyradila s okamžitou platnosťou súťaže deblkanoistov okrem OH aj z programu majstrovstiev sveta a Svetového pohára. "Cédvojka" bola výkladná skriňa slovenského vodného slalomu. Hochschornerovci sú trojnásobní olympijskí víťazi (2000, 2004, 2008) a bronzoví z OH 2012. Bratranci Škantárovci majú zlato z OH 2016. Obe elitné slovenské deblovky vymenili slalom za vodný zjazd, konkrétne šprint.uviedol na štvrtkovom brífingu v Bratislave Peter Škantár.Po Škantárovcoch sa na novú disciplínu začali pripravovať aj Hochschornerovci. Trojnásobní olympijskí víťazi a šesťnásobní majstri sveta vo vodnom slalome absolvovali v slovinskom Celje v zjazdárskej verzii obnovenú premiéru v šprinte po 19 rokoch. Skončili na treťom mieste, Škantárovci tesne za nimi.povedal Peter Hochschorner.Prechod na novú disciplínu zarezonoval aj u ostatných pretekárov mimo Slovenska:dodal Pavol Hochschorner.Budúcnosť oboch slovenských lodí je jasná, viac práce však čaká na Hochschornerovcov.uzavrel Ladislav Škantár.