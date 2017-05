Hoci má Prešovský kraj najvyššiu pôrodnosť, trápi ho migračný úbytok

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Prešov 30. mája (TASR) – Na území Prešovského kraja ku koncu minulého roku žilo 822.310 obyvateľov, čo tvorí 15,1 percenta z celkového počtu obyvateľov Slovenska. Ich počet oproti roku 2015 vzrástol o 1613 obyvateľov. Podiel žien z celkového počtu obyvateľov kraja predstavoval 50,6 percenta. Informovala o tom Zuzana Šoltisová z prešovského pracoviska Štatistického úradu SR.Vlani sa v kraji narodilo 9861 živých detí, čo predstavuje 17,1 percenta z celkového počtu v Slovenskej republike. Oproti roku 2015 je to nárast o 275 detí. Podľa okresov sa najviac živých detí v prepočte na 1000 obyvateľov narodilo v okresoch Kežmarok (16,4), Sabinov (15,9) a Stará Ľubovňa (14,4). Najnižšie hodnoty pôrodnosti boli zaznamenané v okresoch Medzilaborce (7,7), Humenné (7,9) a Snina (8,2). Ide o okresy, ktoré sa zároveň vyznačujú vysokou mierou emigrácie obyvateľstva.Podľa štatistiky v priebehu vlaňajška v kraji zomrelo 6684 osôb, z toho bolo 3488 mužov a 3196 žien. Najviac osôb v prepočte na 1000 obyvateľov zomrelo v okresoch Medzilaborce (11,4) a Snina (10,3). Najnižšie hodnoty úmrtnosti sú typické pre okresy s najmladšou vekovou štruktúrou a vysokou pôrodnosťou, a to Kežmarok (7,1), Levoča (7,3), Stará Ľubovňa (7,3) a Sabinov (7,4).Prešovský kraj zaznamenáva v rámci Slovenska najvyšší prirodzený prírastok, no napriek tomu nedokáže kompenzovať straty z migračného úbytku. Z dôvodu odchodu z trvalého miesta bydliska sa znížil počet obyvateľov v kraji o 1564, keď sa spolu prisťahovalo 2814 osôb a vysťahovalo 4378 ľudí. Najväčšie migračné straty zaznamenali okresy Humenné (úbytok 325 osôb) a Vranov nad Topľou (úbytok 277 osôb), čo je najviac za posledných 20 rokov. Vlani migračne ziskové boli len tri okresy, a to Prešov, Medzilaborce a Levoča.