Hoci oslavuje už 65. narodeniny, Věra Špinarová sa ani zďaleka nelúči

Dňa 22. decembra 1951 sa v Ostrave narodila speváčka Věra Špinarová. Na archívnej snímke z 9. júna 1976 Věra Špinarová s piesňou „Lúčenie“, spievanou po slovensky na XI. Medzinárodnom festivale populárnej piesne - Bratislavskej lýre 1976. Špinarová sa umiestnila na bronzovej priečke. Foto: TASR - Magda Borodáčová Foto: TASR - Magda Borodáčová

Bratislava 23. decembra (TASR) – Známa česká speváčka Věra Špinarová oslavuje dnes 65. narodeniny (*23.12.1951, Pohořelice u Brna). Mala sedem, keď sa rodina presťahovala do Ostravy. To už rok sa malá Věra učila hru na husliach, od deviatich potom na gitare. Prvýkrát na verejnosti vystúpila ako 14-ročná s veľkým orchestrom na akadémii ostravských škôl.V roku 1966 bola finalistkou speváckej súťaže Modrý kryštál, kde skončila na piatom mieste. To malo v jej speváckej kariére zásadný posun, ešte v tom istom roku nahrala v ostravskom rozhlase prvú skladbu Já před tebou klečím, začala spievať s ostravskou skupinou Flamingo a Royal Beat, v roku 1969 prijala angažmán v skupine Majestic, kde vystriedala Marii Rottrovou. S touto skupinou nahrala známy hit Music Box.V roku 1971 si Majestic zmenili názov na Skupinu Ivo Pavlíka a roku 1972 si kapelníka Iva Pavlíka vzala za manžela. Ešte v roku 1972 vydala prvú LP platňu s názvom Andromeda. Po dvoch rokoch, 14. decembra 1974 sa jej narodil syn Adam. V roku 1975 získala na Bratislavskej lýre tretie miesto s pesničkou Lúčenie. V roku 1976 vydala druhý album Životopis, v roku 1979 tretí s názvom Věra Špinarová 3 a v roku 1982 štvrtý Meteor lásky.V roku 1984 končí manželstvo s Ivom Pavlíkom, jej novým partnerom bol spievajúci bubeník Vítězslav Vávra. Od roku 1984 účinkovala s vlastnou skupinou Speciál, s ňou v tom roku vydala platňu Stíny výsluní (1984). V roku 1988 sa rozišla s kapelou Speciál, založila novú formáciu Notabene a rozišla sa s Vítězslavom Vávrom. Na koncertoch ju začína sprevádzať syn Adam so svojou skupinou a Adam sa stáva aj jej manažérom. Poctou pre ňu bolo v roku 2007 pozvanie ako predkapely na koncerte Joe Cockera na jeho ostravskom koncerte.V októbri 2005 vydala štúdiový album Čas můj zato stál. V novembri 2009 vydala CD a DVD s názvom Věra Špinarová Největší hity Live a v novembri 2011 trojkompiláciu Největší hity 1970-2010 s podtitulom Jednoho dne se vrátíš, na ktorej bolo 59 piesní, medzi nimi hity Music Box, Meteor lásky, Chodím s tebou právě rok, Grand hotel U tří strun, Bílá Jawa 250 či Všechno dobrý, ktorú pre mamu zložil syn Adam Pavlík. V decembri 2016 vydal Supraphon speváčke k aktuálnemu jubileu kompiláciu Zóna lásky, ktorá ponúka 21 balád a piesní o láske.Věra Špinarová patrí k stáliciam českej rockovej a popovej scény, vďaka nenapodobiteľnému hlasu a temperamentnému vystupovaniu sa stala jednou z najobľúbenejších speváčok. Na svojom konte má viaceré ocenenia v podobe zlatých a platinových platní, v posledných desiatich rokoch patrí do prvej päťky najpredávanejších českých interpretiek. Vydala aj autobiografickú knihu s názvom Za vše můžu já.