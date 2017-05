Hoci poistných udalostí bolo vlani menej, úhrady vzrástli

Ilustračné foto. Foto: Prezídium HaZZ Foto: Prezídium HaZZ

Bratislava 25. mája (TASR)

Bratislava 25. mája (TASR) - O štvrtinu menej poistných udalostí v cestovnom poistení eviduje za vlaňajšok Allianz – Slovenská poisťovňa, ale v priemere boli drahšie. Klienti nahlásili poistné udalosti zo 111 krajín sveta. Uviedli to dnes v Bratislave na stretnutí s novinármi predstavitelia poisťovne.Ako povedal riaditeľ odboru likvidácie poistných udalostí Allianz – SP Milan Rajec, terorizmus ovplyvnil dovolenkovú mapu Slovákov a Turecko už nie je destináciou s najväčším počtom škôd, vystriedalo ho Grécko.V minulom roku zaznamenala poisťovňa medziročne približne o štvrtinu menej poistných udalostí v cestovnom poistení, boli však v priemere výrazne drahšie, keď za ne vyplatila rovnakú sumu ako rok predtým." povedal Rajec.V roku 2016 bola najväčšou udalosťou poisťovne smrť klienta v Nemecku, ktorý pri prechádzke so psom spadol do rieky a utopil sa. Celkové náklady za smrť úrazom, vrátane repatriácie a odškodnenia pre pozostalých sa vyšplhali na takmer 72.000 eur. Ďalšou veľkou poistnou udalosťou bol úraz v Egypte, pri ktorom klient dostal krvácanie do mozgu. Náklady za liečbu a zdravotnú starostlivosť boli vo výške takmer 45.000. Prípadov, kde náklady na liečbu a celkovú zdravotnú starostlivosť dosiahli tisícky eur, však bolo podstatne viac.