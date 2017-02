Hodina tanca aj koncert. Nová Baňa oslávi Národný týždeň manželstva

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nová Baňa 5. februára (TASR) - Národný týždeň manželstva sa rozhodli opäť osláviť aj v Novej Bani.podotkla za organizátorov Viktória Valachovičová.Novobančania sa do tejto celosvetovej kampani zapoja už druhýkrát, tentoraz začnú s aktivitami ešte v predstihu a to v piatok 10. februára, kedy týždeň podujatí odštartuje hudobný večer s Kikom Balcom. Program bude pokračovať v nedeľu 12. februára svätou omšou obetovanou za rodiny a family clubom. Podľa Valachovičovej pôjde o stretnutie s tromi manželskými pármi na tému Čaro manželstva po jednom, 30 a 50 spoločných rokoch.Počas týždňa sa môžu manželské páry zapojiť do volejbalového turnaja, vychutnať si premietanie v kine Vatra, stretnúť sa s členmi Folklórneho súboru Háj či absolvovať cvičenie pre zdravý chrbát a užiť si večerné lyžovanie so zľavou v neďalekom lyžiarskom stredisku. Národný týždeň manželstva zavŕši v Novej Bani hodina tanca s manželmi Pšenákovcami.