Hodinky Paula Newmana vydražili za rekordných 17,75 milióna USD

New York 27. októbra (TASR) - Za rekordných 17,75 milióna dolárov (v prepočte 15,3 milióna eur) vydražili vo štvrtok miestneho času na dražbe aukčného domu Philipps v New Yorku náramkové hodinky hollywoodskej hviezdy strieborného plátna, herca Paula Newmana.Suma, za ktorú získal zatiaľ neznámy záujemca hodinky Paul Newman Rolex Daytona na základe telefonickej ponuky, je najvyššou, akú kedy dosiahli pri dražbe náramkových hodiniek.Ide o mimoriadne vzácny zberateľský "kúsok" pre milovníkov hodiniek, pretože dražený exemplár má za sebou veľmi neobvyklú dramatickú históriu. Paulovi Newmanovi ich začiatkom 70. rokov minulého storočia darovala jeho manželka, herečka Joanna Woodwardová, a to v čase, keď objavil svoju lásku k motoristickému športu. Na druhej strane hodiniek je preto vygravírovaný apel "Jazdi opatrne". Herca zachytili s týmito hodinkami na ruke viaceré snímky, čím zrejme prispel k ich rastúcej popularite. V roku 1984 však hodinky zmizli a ako vysvitlo až v tomto roku, umelec ich daroval vtedajšiemu priateľovi svojej dcéry.Rodák z amerického štátu Ohio, syn Slovenky z okolia Humenného Paul Newman, ktorého mohli vidieť aj diváci v bývalom Československu a jeho nástupníckych štátoch v snímkach ako napríklad Butch Cassidy a Sundance Kid, Život a doba sudcu Roya Beana, Podraz alebo Farba peňazí, zomrel v roku 2008 vo veku 83 rokov. Bol to viacnásobný kandidát i laureát Oscara a Zlatého glóbusu, ako aj celého radu ďalších prestížnych ocenení, okrem iného britskej ceny BAFTA a talianskeho Davida di Donatello, Strieborného medveďa z Berlinale i ceny za najlepší herecký výkon z MFF v Cannes.