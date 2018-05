Hodinová veža v Banskej Bystrici je od mája otvorená každý deň

Hodinová veža v Banskej Bystrici, archívna snímka Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Banská Bystrica 1. mája (TASR) – Dominanta banskobystrického námestia - Hodinová, tzv. šikmá veža sa po zimnej prestávke otvorila širokej verejnosti. Sprístupnili ju v utorok a panorámou Malachovského predhoria, Kremnických vrchov, Veľkej Fatry či Urpína sa turisti a návštevníci mesta môžu po novom pokochať sedem dní v týždni."Zásadná zmena je, že oproti minulým rokom bude Hodinová veža otvorená už od mája vždy aj v pondelky. Chceme tak vyjsť v ústrety všetkým domácim i zahraničným turistom. Otváracia doba do 19.00 h umožní návštevníkom mesta získať informácie i mimo otváracích hodín informačného centra a tiež počas víkendov," konštatovala Alena Motyčková, vedúca informačného centra. V máji, júni a septembri sa na vežu dostanú od pondelka do nedele od 13.00 do 19.00 h a v júli a auguste bude sedem dní v týždni otvorená už od 10.00 h.uviedol pre TASR primátor Ján Nosko s tým, žeurčite prispeje k atraktivite dominanty.On sám to už vyskúšal a prvú pohľadnicu vytvorenú z fotografie na veži, ktorá sa vytlačí a zadarmo pošle kamkoľvek, adresoval svojej manželke.Nosko verí, že tak ako Hodinová veža i program, ktorý mesto pripravilo počas Kultúrneho leta, pritiahne záujem návštevníkov a každý si v ňom nájde to svoje.V minulom roku získala Hodinová veža za svoju atraktivitu od najväčšieho cestovateľského portálu na svete TripAdvisor certifikát výnimočnosti. Vďaka dlhodobému pozitívnemu hodnoteniu od cestovateľov je označovaná ako najatraktívnejšie miesto na návštevu.