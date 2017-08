Hodnota bitcoinu dosiahla nový rekord

Logo bitcoinu, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 7. augusta (TASR) - Hodnota digitálnej meny bitcoin sa dnes dostala na nový rekord, vyše 3450 USD, pričom prvý rekord nad 3000 USD prekonala cez víkend.Podľa portálu Coindesk dosiahol bitcoin v dnešnom obchodovaní hodnotu 3451,86 USD (2926,05 eura). Pritom do víkendu sa mene nikdy nepodarilo prekročiť 3000 USD. Trhová hodnota všetkých bitcoinov tak už presiahla 56 miliárd USD.K prudkému rastu ceny bitcoinu došlo potom, ako sa minulý týždeň rozdelil a vznikol jeho klon Bitcoin Cash. Hodnota klonu, naopak, klesá a popoludní výrazne zaostávala za svojím maximom 727,54 USD, ktorý zaznamenala 2. augusta.Jej budúcnosť ale vyzerá už lepšie, nakoľko jedna z hlavných búrz Coinbase uviedla, že novú digitálnu menu podporí, a to od 1. januára budúceho roka. Predtým takýto prísľub dať nechcela.Rozdelenie presadila skupina vplyvných, prevažne čínskych programátorov, ktorí prevádzkujú bitcoinovú sieť. Tí neboli spokojní s plánovaným zlepšením technológie, ktoré by malo zvýšiť kapacitu spracovávania transakcií.