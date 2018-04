Hodnotiaci výbor FIFA bol v Atlante, jednom z možných dejísk MS 2026

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Atlanta 12. apríla (TASR) - Hodnotiaci výbor Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) zakončil v stredu svoju návštevu Atlanty, ktorá je jedno zo sedemnástich navrhovaných amerických dejísk pre majstrovstvá sveta 2026. Šampionát chcú spoločne s USA hostiť Kanada a Mexiko, tie ponúkajú po tri štadióny. V roku 2026 sa záverečný turnaj rozšíri z 32 na 48 reprezentácií, hrať sa bude maximálne v šestnástich stánkoch.Výbor si obzrel Mercedes-Benz Stadium, ktorý je domov Atlanty United v MLS aj Atlanty Falcons v súťaži amerického futbalu NFL. Stavbu so zaťahovacou strechou v hodnote 1,6 miliardy USD otvorili vlani, zaznamenali na ňom najvyššiu návštevnosť v histórii MLS, keď na zápas United s FC Toronto zavítalo 71.874 ľudí. Zástupcovia FIFA navštívili tiež tréningové centrum atlantského klubu a Georgia World Congress Center, kde by mohli rozložiť hlavný mediálny stan. Už skôr boli v Mexico City a chystajú sa do New Yorku/New Jersey a Toronta.O usporiadateľovi MS 2026 sa rozhodne v júni, jediný protikandidát je Maroko.citovala technického riaditeľa United Carlosa Bocanegru, ktorý má v národnom tíme USA na konte 110 stretnutí, agentúra AP.