Hoffenheim angažoval na post riaditeľa Hansiho Flicka

Sinsheim 24. mája (TASR) - Nemecký futbalový klub Hoffenheim povolal na post generálneho riaditeľa Hansa-Dietera Flicka, ktorý v minulosti pôsobil ako asistent pri národnom tíme.Hoffenheim má za sebou najlepšiu bundesligovú sezónu, keď obsadil štvrtú priečku a prebojoval sa do predkola Ligy majstrov. Flick sa ujme funkcie 1. júla a o vedenie klubu sa bude deliť s Petrom Görlichom a Frankom Brielom.Na poste športového riaditeľa zotrvá Alexander Rosen a hlavný tréner bude aj v nasledujúcej sezóne s 29 rokmi najmladší kormidelník v lige Julian Nagelsmann.Päťdesiatdvaročný Flick hral v rokoch 1985-1993 za Bayern Mníchov a 1. FC Kolín, no jeho kariéru ukončilo zranenie kolena. Od roku 2006 do MS 2014 pracoval ako asistent trénera Joachima Löwa v národnom tíme. Potom sa stal športovým riaditeľom DFB. Informovala agentúra AP.