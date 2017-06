Hoffenheim predĺžil zmluvu s trénerom Nagelsmannom do roku 2021

Na archívnej snímke z 4. decembra 2012 Julian Nagelsmann. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt 9. júna (TASR) - Nemecký futbalový klub Hoffenheim predĺžil zmluvu s trénerom Julianom Nagelsmannom až do roku 2021. Predĺženie spolupráce do roku 2020 si tiež vyslúžil športový riaditeľ Alexander Rosen.Hoffenheim obsadil v uplynulej sezóne Bundesligy 4. miesto a bude hrať v play off Ligy majstrov 2017/2018.citoval 29-ročného Nagelsmanna oficiálny klubový web. Ten zasadol na lavičku mužstva vo februári 2016 a stal sa historicky najmladším trénerom v Bundeslige. Mužstvo dostal zo zóny zostupu a teraz si s ním zahrá v prestížnej LM.