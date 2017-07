Hoffenheim sa zaujíma o rakúskeho reprezentanta Baumgartlingera

Julian Baumgartlinger. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Leverkusen 31. júla (TASR) - Nemecký futbalový bundesligista 1899 Hoffenheim má záujem o rakúskeho reprezentanta Juliana Baumgartlingera. Účastník Ligy majstrov hľadá defenzívneho stredopoliara. Hoffenheim nebol ochotný zaplatiť vysoké odstupné za Milana Badelja z Fiorentiny.Jeho pozornosť sa tak obrátila na rakúskeho internacionála. Baumgartlinger prestúpil do Leverkusenu vlani z Mainzu a zmluvu s Bayernom má do roku 2020. Jeho súčasnému klubu nevyšiel uplynulý ročník Bundesligy a neprebojoval sa do európskych klubových súťaží. Informovala o tom agentúra APA.