Hogan: Brexit povedie k obnoveniu hraníc medzi oboma časťami Írska

Brusel 9. januára (TASR) - Takzvaný "tvrdý brexit" - čiže odchod Spojeného kráľovstva nielen z Európskej únie ale aj z jednotného trhu EÚ - by viedol k znozavedeniu režimu "tvrdej hranice" medzi Írskom ako členskou krajinou EÚ a britským Severným Írskom. Uviedol to dnes írsky eurokomisár Phil Hogan, ktorý má v exekutíve EÚ na starosti rezort poľnohospodárstva.Hogan v rozhovore pre denník Irish Independent upozornil, že ak Spojené kráľovstvo opustí európsky jednotný trh, potom sa zdá nevyhnutné opätovné obnovenie "medzi oboma časťami Írska. Obnovenie hraničného režimu by podľa komisára zahŕňalo aj kontrolu cestovných dokladov a preukazov totožnosti, ako aj zavedenie colných tarifov.Severné Írsko bude mať po brexite ako jediná zo štyroch súčastí Británie priamu pozemnú hranicu s Írskom, a teda aj s EÚ.Vládni predstavitelia v Londýne, Dubline a Belfaste už naznačili, že chcú predísť sprísneniu režimu hraničných a colných kontrol na írskom ostrove.Hogan v tejto súvislosti vyjadril nádej, EÚ sa podarí presvedčiť Londýn, aby britská vláda v súvislosti s brexitom presadzovala jednotné riešenie pre celé Írsko. Zaistila by tak pretrvanie zóny voľného pohybu medzi Írskom a Britániou, zavedenej ešte pred rokom 1973, teda pred vstupom oboch krajín do Európskeho spoločenstva, predchodcu EÚ.Britská premiérka Theresa Mayová sľúbila odštartovať proces "rozvodu" s EÚ do konca marca tohto roku. Európski partneri Londýn upozorňujú, že ak chce zotrvať na jednotnom trhu EÚ, musí akceptovať uplatňovanie štyroch základných slobôd, na ktorých je Únia postavená, čo sú voľný pohyb osôb, tovarov, kapitálu a služieb.