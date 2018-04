Hokej: Jurčo bude v poriadku, otázny je Záborský

Tomáš Jurčo, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Piešťany 28. apríla (TASR) - Slovenskí hokejisti v generálke na MS neuspeli, no okrem prehry s Francúzskom trápili realizačný tím zranenia hráčov. Zápas nedohrali Tomáš Jurčo a Juraj Mikúš, ale mali by byť v poriadku. V priebehu nasledujúcich hodín tréneri vyradia z nominácie jedného obrancu a jedného útočníka, v prípade súhlasného stanoviska od Tomáša Záborského by musel opustiť tím ešte jeden hráč z útoku. Záverečná nominácia na MS bude známa v nedeľu.Jurčo nehral už od druhej tretiny a zle vyzeral aj zákrok na Mikúša, po ktorom sa rozbilo plexisklo.uviedol lekár tímu Milan Petro. V poriadku by mal byť aj Mikúš, ktorý mal po zákroku len drobné rezné rany na rukách.Generálka Slovákom nevyšla, po piatkovej hladkej výhre 4:0 sa tentokrát tešili z výhry Francúzi.povedal po zápase Martin Bakoš, ktorý v dodatkových samostatných nájazdoch dvakrát prekonal súperovho brankára.Druhý zápas po sebe odohral Andrej Sekera, čo je dobrý signál smerom k MS. Jeho zranené koleno sa zdá byť úplne v poriadku.uviedol Sekera, ktorý na MS povedie Slovensko ako kapitán.