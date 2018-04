Hokej-MS18:Slováci cez víkend proti strieborným olympionikom z Nemecka

Na archívnej snímke tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay počas tréningu pred zápasmi Euro Hockey Challenge s Nemeckom v Piešťanoch 10. apríla 2018. Foto: TASR Lukáš Grinaj Foto: TASR Lukáš Grinaj

Nominácia SR na zápasy Euro Hockey Challenge proti Nemecku 14. a 15. apríla:



brankári: Denis Godla (KalPa Kuopio/Fín.), Dávid Hrenák (St. Cloud State Univ. NCAA/USA), Patrik Rybár (Mountfield Hradec Králové/ČR)



obrancovia: Adam Jánošík (HC Bílí Tygři Liberec/ČR), Michal Čajkovský (Avtomobilist Jekaterinburg/Rus.), Marek Ďaloga (HC Sparta Praha/ČR), Martin Fehérváry (HV 71 Jönköping/Švéd.), Martin Gernát (Lausanne/Švaj.), Mário Grman (Piráti Chomutov/ČR), Juraj Valach (Piráti Chomutov/ČR), Peter Trška (HC Vítkovice/ČR), Richard Stehlík (Rouen Hockey Elite 76/Fra.)



útočníci: Martin Bakoš (HC Bílí Tygři Liberec/ČR), Dávid Bondra, Dávid Buc, Patrik Svitana (všetci HK Poprad), Michal Krištof, Matej Paulovič, Tomáš Mikúš (všetci HK Nitra), Andrej Kudrna (HC Sparta Praha/ČR), Michel Miklík, Ladislav Nagy, Marek Hovorka (všetci HC Košice), Eduard Šimun (HC Nové Zámky), Lukáš Cingel (Mountfield Hradec Králové/ČR)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. apríla (TASR) - Slovenských hokejových reprezentantov čaká cez víkend druhá previerka v rámci Euro Hockey Challenge v záverečnej príprave na majstrovstvá sveta. Tréner Craig Ramsay so svojím realizačným tímom nominoval na dvojzápas so striebornými olympionikmi z Pjongčangu z Nemecka dokopy 25 hráčov, ktorí si chcú vylepšiť renomé po nevydarenom úvode vo Švédsku.Slováci prehrali na severe Európy obe stretnutia, v prvom podľahli3:6 a v druhom utrpeli debakel 1:7. Ďalšie zápasy odohrajú s Nemeckom v sobotu a v nedeľu 14. a 15. apríla o 17.45, respektíve 17.00 h v mestách Weisswasser a Drážďany.V nominácii prišlo oproti prvému týždňu záverečnej prípravy k niekoľkým zmenám. Pribudlo trio útočníkov z Nitry Michal Krištof, Matej Paulovič a Tomáš Mikúš, obranca Rouenu Richard Stehlík a dvojica z Hradca Králové Patrik Rybár a Lukáš Cingel, ktorá sa pripojila k tímu až v piatok. V bránke okrem Rybára dostane priestor rovnaké duo ako v zápasoch vo Švédsku - Denis Godla a Dávid Hrenák. V príprave na víkendové zápasy bol aj brankár zJakub Kostelný, ten však do Nemecka necestoval.povedal Mikúš, ktorý si v A-tíme Slovenska pripíše prvé reprezentačné štarty.Po štyroch rokoch si dres národného tímu oblečie obranca Richard Stehlík, ktorý získal titul vo francúzskej lige s klubom Rouen Dragons. Jeho tím vo finále triumfoval nad víťazom základnej časti Grenoblom hladko 4:0 na zápasy.uviedol Stehlík.povedal k najbližšiemu súperovi Krištof.Slováci sa naposledy stretli s Nemcami vlani na Nemeckom pohári, kde ich zdolali jasne 3:0, pred rokom na majstrovstvách sveta v Kolíne nad Rýnom s nimi prehrali tesne 2:3 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Celkovo majú so svojím najbližším súperom mierne pozitívnu bilanciu, keď z 54 duelov vyhrali 29, jeden remizovali a 24 prehrali so skóre 137:126.povedal Šatan.