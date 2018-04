Hokej MS2018: Do Nemecka pôjde 25 hráčov, sľúbili sa Jurčo aj Sekera

Tomáš Jurčo, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Nominácia SR na zápasy Euro Hockey Challenge proti Nemecku 14. a 15. apríla:



brankári: Denis Godla (KalPa Kuopio/Fín.), Dávid Hrenák (St. Cloud State Univ. NCAA/USA), Patrik Rybár (Mountfield Hradec Králové/ČR)



obrancovia: Adam Jánošík (HC Bílí Tygři Liberec/ČR), Michal Čajkovský (Avtomobilist Jekaterinburg/Rus.), Marek Ďaloga (HC Sparta Praha/ČR), Martin Fehérváry (HV 71 Jönköping/Švéd.), Martin Gernát (Lausanne/Švaj.), Mário Grman (Piráti Chomutov/ČR), Juraj Valach (Piráti Chomutov/ČR), Peter Trška (HC Vítkovice/ČR), Richard Stehlík (Rouen Hockey Elite 76/Fra.)



útočníci: Martin Bakoš (HC Bílí Tygři Liberec/ČR), Dávid Bondra, Dávid Buc, Patrik Svitana (všetci HK Poprad), Michal Krištof, Matej Paulovič, Tomáš Mikúš (všetci HK Nitra), Andrej Kudrna (HC Sparta Praha/ČR), Michel Miklík, Ladislav Nagy, Marek Hovorka (všetci HC Košice), Eduard Šimun (HC Nové Zámky), Lukáš Cingel (Mountfield Hradec Králové/ČR)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Piešťany 10. apríla (TASR) - Dvadsaťtri hokejistov privítali na utorňajšom zraze v Piešťanoch generálny manažér slovenskej reprezentácie Miroslav Šatan a tréner Craig Ramsay. V nominácii prišlo oproti prvému týždňu záverečnej prípravy k niekoľkým zmenám. Pribudlo trio útočníkov z Nitry, Richard Stehlík a dvojica z Hradca Králové Patrik Rybár a Lukáš Cingel, ktorá sa pripojí k tímu v piatok. V bránke okrem Rybára dostane priestor rovnaké duo ako v zápasoch EHCH vo Švédsku - Denis Godla a Dávid Hrenák.V príprave na víkendové zápasy bude aj brankár zJakub Kostelný, ten však do Nemecka necestuje.prezradil generálny manažér Miroslav Šatan. Ten v utorok bližšie informoval aj o situácii v zámorí, odkiaľ mal dobré, no i horšie správy.V hre sú aj ďalší hráči, ktorých tímy sa v zámorí predstavia v play off.povedal Šatan a dodal:V zápasoch Euro Hockey Challenge proti Nemecku 14. a 15. apríla sa v A-tíme predstavia aj útočníci HK Nitra Michal Krištof a Matej Paulovič, ktorých doplnil klubový spoluhráč Tomáš Mikúš.povedal na utorňajšom zraze Mikúš, ktorý si v A-tíme Slovenska pripíše prvé reprezentačné štarty.Z predchádzajúcej nominácie na zápasy so Švédskom naopak vypadli obrancovia Karol Sloboda a Martin Bodák a útočníci Andreas Štrauch, Dávid Šoltés a Filip Krivošík. Po štyroch rokoch si dres národného tímu oblečie obranca Richard Stehlík, ktorý získal titul vo francúzskej lige s klubom Rouen Dragons. Jeho tím vo finále triumfoval nad víťazom základnej časti Grenoblom hladko 4:0 na zápasy.uviedol Stehlík.V nominácii je aj obranca Michal Čajkovský, ktorý v nej figuroval aj na zápasy vo Švédsku, ale v tom čase mal pred podpisom zmluvy. Preto poprosil GM Miroslava Šatana, aby ho z nej vyškrtol. Čajkovskému vyhoveli, s výpravou však na sever Európy cestoval a trénoval.