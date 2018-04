Hokej MS2018: Stehlíka potešil návrat do národného dresu

Na archívnej snímke Richard Stehlík. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Piešťany 10. apríla (TASR) - Slovenský hokejista Richard Stehlík si po štyroch rokoch oblečie dres národného tímu. Do nominácie na zápasy Euro Hockey Challenge sa dostal vďaka dobrým výkonom v najvyššej francúzskej lige. Svoje premiérové pôsobenie v tejto súťaži navyše ovenčil majstrovským titulom, ktorý získal s klubom Rouen Dragons.Tridsaťtriročný skúsený obranca má na konte 88 duelov a dva góly v národnom drese. Ten si však naposledy obliekol ešte v sezóne 2013/2014. Návrat do reprezentácie ho preto veľmi potešil a na utorňajší zraz v Piešťanoch prišiel v dobrej nálade.povedal.Národné mužstvo prechádza výraznejšoua preto Stehlíka čakalo po dlhšej absencii najprv zoznamovanie.Do Francúzska odišiel vlani v lete a bola to pre neho celkom nová skúsenosť. Svoje pôsobenie v tamojšej lige však hodnotí veľmi pozitívne, k čomu prispel aj zisk titulu. Jeho Rouen vo finále play off triumfoval nad víťazom základnej časti Grenoblom hladko 4:0 na zápasy. Stehlíkovi sa darilo aj osobne, keď v 40 dueloch základnej časti nazbieral deväť gólov a šesť asistencií, v 13 zápasoch play off pridal gól a dve prihrávky.povedal Stehlík. Hra jeho tímu má fínsky rukopis.uviedol.Tamojšiu súťaž dal na približne rovnakú úroveň ako slovenskú ligu, ak by sa v Tipsport lige predstavil Rouen, podľa Stehlíka by patril medzi štyri najlepšie tímy.povedal.Očarilo ho aj mesto a blízke okolie, Rouen prirovnal k metropole Česka.Stehlíkovi sa v Rouene skončila po sezóne zmluva a zatiaľ nevie, či sa doň vráti aj v nasledujúcom ročníku.