Hokej-TL: Košice triumfovali v derby nad Popradom 5:2

Na snímke vpravo hráč HC Košice Petr Kafka strieľa gól na 5:0, v bránke hostí Lukáš Gavalier, ktorý nastúpil do bránky za stavu 3:0 v zápase 3. kola Tipsport Ligy HC Košice - HK Poprad 15. septembra 2017 v Košiciach. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

HC Košice - HK Poprad 5:2 (2:0, 3:0, 0:2)

Góly:2. Nagy (Hričina, Boltun), 4. Nagy (Boltun Hričina), 23. Kessel (Klíma, Bača), 29. Kafka (Hovorka, Jenčík), 36. Kafka (Jenčík, Vrábeľ) - 55. Štrauch (Brejčák, Svitana), 60. Bogoslovskij (Lichanec, Šterbák).

Rozhodovali: Baluška, Kubuš - Výleta, Smrek, vylúčení: 2:3 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 3567 divákov.



Zostavy:

HC Košice: Lundström - Čížek, Matejka, Kessel, Bača, Dudáš, Šedivý, Michalčin, Koch - Kafka, Hovorka, Jenčík - Bicek, Pacan, Klíma - Hričina, Boltun, Nagy - Š. Petráš, Vrábeľ, Šoltéš



HK Poprad: Corbeil (23. Gavalier) - Brejčák, König, Jáchym, McDowell, Dinda, Zadražil, D. Šterbák, Ježek - Svitana, Mlynarovič, Štrauch - R. Rapáč, Heizer, Vandas - Bogoslovskij, Lichanec, Abdul - Bondra, Matúš Paločko, Matej Paločko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 15. septembra (TASR) - Košický tréner Milan Jančuška naznačil po prehre s Liptovským Mikulášom zmeny v zostave a tie priniesli želaný výsledok už v úvode. Už po 80. sekundách bol na konci spolupráce tretej formácie Ladislav Nagy a po jeho strele Corbeil prvýkrát kapituloval. Aktivita Košičanov neutíchala a naďalej sa hralo najmä pred popradským brankárom. V 4. minúte usmernil Boltunovu strelu opäť Nagy a domáci boli na koni - 2:0. Krátko na to mohli Popradčania korigovať, šancu dorážajúceho Heizera však výborným zákrokom v neľahkej pozícii zmaril Lundström. Popradčania sa dlho nevedeli dostať do tempa, rozbehnutí domáci im veľa nedovoľovali. V 10. minúte sa neujali nebezpečné pokusy Mlynarovič ani Štraucha a dvojgólový náskok domácim bez problémov vydržal do prvej prestávky.Domáci hráči pokračovali v koncentrovanom výkone aj v druhej časti. V nej sa najskôr Boltunov útok snažil o ďalší gól, Nagyovu prihrávka do bránkoviska však bránený Boltun neusmeril za Corbeila. Obrana "kamzíkov" nechala v 23. minúte trestuhodne veľa priestoru obrancovi Kesselovi, ktorý sa pohodlne dostal až pred Corbeila a blafákom pridal tretí gól. Po tomto zásahu prenechal neistý popradský brankár miesto 23-ročnému debutantovi Lukášovi Gavalierovi. Tomu vydržalo čisté konto iba 6 minút. Košičanom vyšiel v 29. minúte rýchly protiútok dvoch proti jednému, v ktorom Hovorkovu prihrávku pohotovo využil Kafka - 4:0. Košičania napĺňali svoje predsezónne ambície baviť svojich priaznivcov a ďalší pekný hokejový moment v ich prospech priniesla 36. minúta. Jenčík s Vrábeľom udržali puk v útočnom pásme pri rozohrávke hostí, k puku sa dostal pred bránkou voľný Kafka a pohodlným blafákom zvýšil na 5:0.Tempo hry v tretej tretine upadlo. Popradčania mali problém dostať sa na dostrel Lundströmovej bránky, domáci bez väčších problémov kontrolovali svoj náskok. Mohli ho aj navýšiť počas dvoch presiloviek, no čo sa nepodarilo im, vyšlo Popradu. V 55. minúte sa v presilovke dostala ku kombinácii prvá formácia a Štrauch strelou spomedzi kruhov upravil na 5:1. Konečnú podobu výsledku dal v 60. minúte Bogoslovskij, ktorý dorazil strelu obrancu Šterbáka.