Hokej: Tománek odchádza na hosťovanie do Trenčína

Na snímke je Roman Tománek Foto: TASR/ Henrich Mišovič Foto: TASR/ Henrich Mišovič

Banská Bystrica 3. januára (TASR) - Vedenie lídra hokejovej Tipsport ligy HC '05 iClinic Banská Bystrica uskutočnilo ešte pred prvým zápasom v kalendárnom roku 2017 niekoľko zmien. Pod Urpín smeruje 33-ročný kanadský brankár Nathan Lawson, v tíme naopak skončil jeho krajan útočník Charles Sarault. Novinkou je aj odchod útočíka Romana Tománka, ktorý bude do konca sezóny hosťovať v Dukle Trenčín. Banskobystrický klub o zmenách informoval na svojej stránke. Brankár Lawson prichádza do Banskej Bystrice z fínskeho tímu HPK, za ktorý však v tejto sezóne odohral iba jeden zápas. V uplynulých dvoch ročníkoch pôsobil v nadnárodnej súťaži EBEL. Predtým sa niekoľko rokov snažil preraziť do NHL, ale stabilné miesto v prvom tíme si nevybojoval. V sezóne 2010/2011 odchytal 10 zápasov za New York Islanders, v ročníku 2013/2014 sa objavil v jednom zápase v drese Ottawy Senators. Väčšiu časť svojej seniorskej kariéry v zámorí strávil v AHLÚtočník Charles Sarault odchádza z Banskej Bystrice po tom, čo za "baranov" odohral 9 zápasov v Tipsport lige. Získal v nich 3 kanadské body za 1 gól a 2 asistencie.Skúsený útočník Roman Tománek, ktorý koncom januára oslávi 31. narodeniny, v aktuálnej sezóne zatiaľ nenadväzuje na povesť obávaného kanoniera a po 17-tich zápasoch má na konte iba jeden gól. K nemu zatiaľ pridal 3 asistencie. Možnosť rozšíriť svoju bodovú zbierku bude mať v Dukle Trenčín, v ktorej bude hosťovať do konca aktuálnej sezóny.