Hokej: Tréner Turek skončil v Dukle Trenčín

Na snímke tréner Josef Turek. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Trenčín 4. januára (TASR) - Josef Turek skončil v pozícii hlavného trénera hokejového tipsportligistu Dukla Trenčín. Kormidla sa ujme generálny manažér Ján Kobezda, ktorý povedie mužstvo spoločne s Júliusom Pénzešom a Viliamom Čachom.Turekovi sa stala osudnou utorňajšia prehra 3:8 na ľade Liptovského Mikuláša. Český kouč pritom zasadol na trénerskú stoličku len na konci októbra, keď vystriedal Miloša Holaňa. Spoločne s vedením tímu sa zaslúžil o výraznú obmenu kádra, výsledkové zlepšenie to však neprinieslo. Za svoje pôsobenie vo funkcii získal Turek len štrnásť bodov a Trenčín sa prepadol na poslednú priečku v tabuľke. Okrem utorňajšieho debaklu v Mikuláši utŕžili Trenčania ešte jeden vyšší v Nitre, kde prehrali 2:9. Od 9. decembra ťahajú 8-zápasovú sériu prehier, ktorú Turek vysvetlil extra slabou výkonnosťou hráčov.uviedol po dueli v Liptovskom Mikuláši.V stredu ráno už prišlo v Trenčíne k druhej trénerskej zmene v sezóne. Po Holaňovi skončil aj Turek. Ján Kobezda pôsobil v zlúčenej funkcii už v minulom ročníku, Duklu spolu s asistentom Marcelom Hanzalom doviedol do play off, no vo štvrťfinále s ňou nestačil na neskoršieho finalistu z Banskej Bystrice.uviedol Kobezda pre klubový web.Turekovi nevyšiel v prebiehajúcom ročníku už druhý angažmán. Sezónu otvoril na striedačke HKM Zvolen, no 20. októbra sa z nej predčasne porúčal. Nahradil ho Milan Staš. O týždeň neskôr sa stal hlavným kormidelníkom Dukly, ktorá v tej dobre prechádzala menšou krízou. Napriek výrazným zmenám v mužstve sa mu nepodarilo Trenčín vrátiť na víťaznú vlnu a po dvoch mesiacoch si opäť musí hľadať nový klub.Trenčania sa po utorňajšom 35. kole Tipsport Ligy nachádzajú na poslednej 10. priečke v tabuľke, na deviate Nové Zámky so zápasom k dobru strácajú sedem bodov. Na ôsmu priečku zaručujúcu účasť v play off, na ktorej má Martin o tri zápasy menej, majú 12-bodové manko. Na záverečnú fázu základnej časti najvyššej domácej súťaže prišiel Trenčanom pomôcť nórsky reprezentačný brankár Lars Volden, do defenzívy sa vrátil Emil Bagin a útok vystužil ostrieľaný kanonier Roman Tománek. Nedávno mužstvo opustili obranca Jaroslav Obšut i útočník Tomáš Sýkora. Dres Dukly si v akomkoľvek súťažnom dueli tejto sezóny TL oblieklo už viac ako 40 hráčov.