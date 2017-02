Hokejbaloví rivali Zvolen a B. Bystrica chcú vytvoriť spoločnú ligu

Ilustračná snímka Foto: FOTO TASR/Henrich Mišovič Foto: FOTO TASR/Henrich Mišovič

Banská Bystrica/Zvolen 6. februára (TASR) - Pohronské derby, ktoré je tak typické pre hokej, by od novej sezóny mohlo byť súčasťou aj zápasov v hokejbale. Vedenie Banskobystrickej hokejbalovej únie a Zvolenskej hokejbalovej ligy v týchto dňoch absolvovalo stretnutie, na ktorom prediskutovali možnosti zlúčenia súťaží a vytvorenie regionálnej ligy s divíziami podobnou formou, aká funguje v KHL alebo NHL. TASR o tom informoval člen výkonného výboru Matúš Molitoris, banskobystrický mestský poslanec.Podľa neho výsledkom spojenia by mal byť unikátny projekt regionálnej ligy, ktorý posúva obidve súťaže kvalitatívne na vyššiu úroveň a zároveň prispieva k zlepšeniu atraktivity hokejbalu v regióne.konštatoval Ján Blazsek zo Zvolenskej hokejbalovej ligy. Poukazuje tiež na fakt, že počas uplynulého obdobia sa obidve ligy pozitívne rozvíjali, avšak naplno nevyužívali svoj potenciál.uviedol predseda Banskobystrickej hokejbalovej únie Boris Franko.doplnil Molitoris.V prípade spojenia by súťaž bola nadstavbou oboch mestských súťaží, pričom by sa objavila i novinka hrania zápasu na ihriskách súpera. Zároveň by sa okrem celkového víťazstva udeľovalo ocenenie pre najlepšie tímy jednotlivých divízií a víťazi by sa stretli vo finále o putovný pohár.