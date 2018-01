Hokejista Bartovič pokračuje vo Vítkoviciach

Ilustračný záber. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Ostrava 29. januára (TASR) - Slovenský hokejový útočník Milan Bartovič bude pokračovať v drese HC Vitkovice Ridera. Do klubu prišiel v novembri na hosťovanie z Liberca.Vítkovice si uplatnili opciu na tridsaťšesťročného krídelníka do konca prebiehajúcej sezóny.povedal pre oficiálnu stránku klubu tréner a generálny manažér Jakub Petr.Bartovič hral v prvej formácii Vítkovíc a v 15 dueloch nazbieral štyri body za asistencie. V polovici januára utrpel svalové zranenie, no už trénuje.