Hokejista Nečas opäť trénoval: Hlava ho už nebolí

Kodaň 7. mája (TASR) - Útočník českej hokejovej reprezentácie Martin Nečas, ktorý sa na MS zranil v stretnutí so Slovenskom, v pondelok opäť trénoval.povedal Nečas pre portál idnes.cz.Strelec vyrovnávajúceho gólu v dueli so Slovenskom si poranil rameno a pravý bedrový kĺb pri náraze na mantinel. Nešťastný moment prišiel v prvej minúte predĺženia, keď 19-ročný hráč narazil vo veľkej rýchlosti na mantinel po kontakte so slovenským brankárom Marekom Čiliakom, svojim spoluhráčom z Brna.dodal Nečas.