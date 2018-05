Hokejista Paulovič zamieril z Nitry do Hradca Králové

Na archívnej snímke Matej Paulovič. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hradec Králové 23. mája (TASR) - Slovenský hokejista Matej Paulovič odchádza z HK Nitra do českej extraligy. Dvadsaťtriročný útočník sa dohodol na dvojročnej zmluve s opciou s vedením klubu Mountfield Hradec Králové.uviedol pre klubový web na adresu slovenského reprezentanta generálny manažér Mountfield HK Aleš Kmoníček.Paulovič zaznamenal v uplynulej sezóne v základnej časti Tipsport Ligy 53 bodov (28+25) v rovnakom počte zápasov, v ôsmich dueloch play off pridal v drese Nitry 10 bodov (5+5). V minulosti pôsobil aj v Nových Zámkoch, mládežníckych tímoch švédskeho Färjestadu či zámorských súťažiach OHL a USHL. Na konte má 18 štartov v reprezentačnom A-tíme, predstavil sa aj na ZOH 2018 v Pjongčangu.Vedenie Mountfield HK po odchode Slováka Patrika Rybára takisto zháňa brankára a vytypovaného má aj ďalšieho hráča do útoku. Klub je podľa Kmoníčka v kontakte napríklad s lotyšským reprezentantom Andrisom Džerinšom či bývalým hráčom Slovana Bratislava Radkom Smoleňákom.