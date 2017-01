Hokejista z NHL mlátil súpera svojou prilbou. Dostal mastnú pokutu

Hokejista New Yorku Rangers Chris Kreider (vpravo) a hráč Dallasu Stars Cody Eakin (vľavo) počas pästného súboja v zápase zámorskej hokejovej NHL 17. januára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 18. januára (TASR) - Hokejový útočník Chris Kreider z New Yorku Rangers dostal od oddelenia pre hráčsku bezpečnosť NHL pokutu 5000 dolárov za to, že v utorkovom zápase s Dallasom pri pästnom súboji s Codym Eakinom zasiahol súpera prilbou.Kreider s Eakinom zhodili rukavice v druhej tretine. Krídelníkmal pri bitke od začiatku navrch, v jednej chvíli sa mu podarilo strhnúť súperovi prilbu a následne ňou trafiť centra Dallasu do hlavy. Kreider napokon zložil protivníka na ľad, vzápätí oboch hráčov od seba odtrhli rozhodcovia.Pokuta 5000 dolárov je najvyššia, akú mohla v danom prípade udeliť ligová disciplinárka. Američan počas svojho štvorročného pôsobenia v zámorskej profisúťaži nikdy nedostal žiaden trest, pripomenula stanica TSN.