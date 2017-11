Hokejisti B. Bystrice tesne podľahli Popradu

Ilustračný záber. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

HC'05 iClinic Banská Bystrica – HK Poprad 4:5 (2:2, 0:1, 2:2)



Góly: 6. Gabor (Češík), 20. M. Lunter (Faille, T. Surový), 57. T. Surový (Faille, Gélinas), 60. Hohmann (M. Lunter, Bartánus) – 2. Abdul (D. Bondra, Vartovník), 4. Mlynarovič (Svitana), 26. Šitikov (Ježek), 47. D. Bondra (Vartovník), 48. Svitana (Štrauch). Rozhodovali: D. Konc, Morozov – Kacej, M. Orolin, vylúčen: 4:4, navyše: Kubka (Banská Bystrica) 10 minút za napadnutie hlavy a krku, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2321 divákov



Zostavy:



HC'05 iClinic: Lassila - Kubka, Ďatelinka, Gründling, Mihálik, A. Sedlák, J. Brejčák, Gélinas - Faille, T. Surový, M. Lunter - Hohmann, Bubela, Bartánus - Lamper, Češík, Gabor - Róth, P. Valent, Belluš



Poprad: A. Ivanov – I. Davydov, Ježek, Jáchym, Krempaský, McDowell, Dinda, Česánek – Svitana, Mlynarovič, Štrauch - Majdan, Heizer, Hvila – Abdul, Vartovník, D. Bondra – Matúš Paločko, Lichanec, Šitikov

Banská Bystrica 3. novembra (TASR) -Bystričania nezačali zápas dobre. Po necelých dvoch minútach prehrávali, keď sa po chybe Sedláka dostal puk pred bránku a prihrávku Bondru zužitkoval úplne voľný Abdul. Po poldruha minúte bolo 0:2. Tentoraz z pravej strany zakončoval spoza Kubku Mlynarovič a slabší puk nad ľadom skončil za brankárom Lassilom. Bystrický tréner Országh siahol po oddychovom čase a zabral. Uplynula ďalšia pol minúta a po strele Češíka spoza kruhu tečoval puk účinne Gabor – 1:2. Vyrovnanie potom mali na hokejke Lamper a Belluš, no obaja zoči – voči gólmanovi hostí neuspeli. Na opačnej strane bol v podobnej možnosti Majdan, ale ani on neskóroval. Domáci Lunter potom išiel v oslabení na brankára Ivanova, ale neprekonal ho. Všetko si však vynahradil 46 sekúnd pred prestávkou. Parádne sa totiž trafil spred bránkoviska a zariadil remízový stav.V strednom dejstve Popradčania viac bojovali, boli dravejší, ale mohli prehrávať v 25. minúte ak by sa ujala slušná koncovka Bartánusa z dvoch metrov. Kapituloval na opačnej strane Lassila. Od modrej strieľal Ježek, puk sa od zadného mantinelu odrazil pred Šitikova a ten pri pravej žrdi nezaváhal – 2:3. Banskobystričanom chýbala iskra, zápal do hry a mohli prehrávať aj vyšším rozdielom po šanci Štraucha v podobnej situácii ako bol pri treťom góle jeho spoluhráč Šitikov. Napriek nepresvedčivému výkonu mohli domáci vyrovnať najmä v 38. minúte. Lunter sa opäť v oslabení sám rútil na Ivanova, ale ani druhýkrát takúto možnosť nevyužil.Hneď v úvode tretej tretiny zatlačili hokejisti spod Urpína Podtatrancov v ich obrannej tretine, spoza bránky sa pred ňu pekne natlačil Faille, ale Ivanova neprekonal a z dorážky sa to nepodarilo ani Surovému. Z medzikružia to šikovne skúšal Lamper, ale potom spravil na útočnej modrej chybu a až dvaja Popradčania sa rútili na bránku. Vartovník v útočnom pásme prihral Bondrovi, ktorý zobral zodpovednosť na seba a zakončil gólovo – 2:4. Tento moment akoby bystrických hráčov zaskočil. O necelú minútu od mantinelu z ľavej strany vyslal puk na bránku Svitana a ten sa ocitol za chrbtom Lassilu – 2:5. O osude stretnutia tak bolo rozhodnuté, hoci mohutnú snahu domácich ešte korunoval v závere tretím gólom z presilovky najaktívnejší kapitán Surový a 37 sekúnd pred posledným klaksónom znížil na konečných 4:5 z trmy-vrmy pred bránkou Hohmann.Zaujímavosťou duelu bol štart hosťujúceho obrancu Česáneka, ktorý v sedemnástich rokoch nastúpil na extraligový ľad vôbec ako prvý hráč narodený v tomto tisícročí.