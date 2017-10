Hokejisti B. Bystrice zavŕšili účinkovanie v Lige majstrov víťazstvom

Ilustračný záber. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

HC'05 B. Bystrica - Tappara Tampere 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)



Góly: 15. Lunter (Lamper), 25. Bartánus (Bubela, Gélinas), 39. Surový (Bartánus, Faille), 50. Kubka (Lamper, Lunter), 58. Češík - 3. Ojamäki (Záborský, Lehtonen), 55. Kärki (Karjalainen). Rozhodcovia: Hradil (ČR), Kubuš - Korba, Šefčík, vylúčení: 3:4, presilovky: 1:1, oslabenia: 1:0, 1915 divákov.



Zostavy



HC'05 B. Bystrica: Lukáš - Kubka, Ďatelinka, Brejčák, Sedlák, Gélinas, Mihálik, Damme-Malka - Faille, Surový, Brittain - Hohmann, Bubela, Bartánus - Lamper, Češík, Lunter - Gabor, Belluš, Andrisík



Tappara: Heljanko - Mikkola, Lehtonen, Rantakari, Vittasmäki, Kemiläinen, Elorinne, Salonen, Utunen, - Ojamäki, Jasu, Záborský - Repo, M. Järvinen, Kärki - Karjalainen, Rauhala, Luoto - Alanen, Mäkinen, Nurmi



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 11. októbra (TASR) - Hokejisti HC'05 B. Bystrica zavŕšili svoje účinkovanie v A-skupine Ligy majstrov stredajším víťazstvom nad fínskym tímom Tappara Tampere 5:2. V domácom zápase, ktorý už na poslednom štvrtom mieste slovenského majstra i prvom fínskeho nič nezmenil, vyťažil HC'05 najmä z druhej tretiny a v tretej dokonca zvýraznil nečakaný triumf.Slovenský majster sa usiloval dôstojne rozlúčiť so súťažou, v ktorej si síce veľa radosti neužil, no nabral ďalšie skúsenosti. Po prehre 0:3 na ľade fínskeho súpera sa skóre vyvíjalo podstatne priaznivejšie. V 3. minúte ho po dorážke otvoril Ojamäki, no v 15. minúte Lunter vyrovnal. Práve jeho gól len potvrdil, že Fíni sa tiež chýb nevyvarovali a prečíslenie domácim po hrúbke v strednom pásme doslova darovali. Úvod zápasu bol v znamení veľkej snahy Banskobystričanov a Fínom napriek gólu dosť dlho trvalo, kým roztočili útočné obrátky naplno. V 14. minúte po dlhom obliehaní bránky domácich spálil šancu Rauhala, a keď onedlho faulovaný Lunter strelou ponad vyrážačku brankára Heljanka vyrovnal, Fíni začali hrať dosť rozpačito. "Barani" si vypracovali aj ďalšie príležitosti, z nich najväčšie v 18. minúte Bubela a Mihálik a v 19. Lamper.V druhej tretine mal najskôr v 25. minúte gól na hokejke slovenský útočník v službách Tampere Záborský, no z protiútoku Bartánus zaskočil Heljanka druhýkrát a tento prekvapujúci stav vydržal ešte v krajšej podobe až do prestávky. Fíni si občas vynútili veľký tlak, no strelecky príliš nezažiarili a sprevádzalo ich aj veľa nepresností. V 38. minúte dokonca Faille mohol po prieniku pridať ďalší gól, čo však dlho nemrzelo, pretože o minútu neskôr v presilovke Surový zvýšil.Fíni v Lige majstrov nestratili až do posledného zápasu v Banskej Bystrici ani bod a v tretej tretine sa snažili svoju prestíž zachrániť. Príliš sa im to nedarilo a v 43. minúte ponúkli v oslabení šancu so žrďou prenikajúcemu Gélinasovi. Fínom v 46. minúte nezabral ani Kärki pri samostatnom nájazde, na druhej strane v 48. minúte minul bránku Kubka, v 49. minúte trafil Sedlák bombou od modrej žrď a v 50. Kubka pridal zblízka ďalší gól, ktorý už hostí nadobro zlomil. V 56. minúte ešte Nurmi netrafil bránku pri ďalšom samostatnom nájazde a výborného brankára Lukáša k zásahu neprinútil. Fínom sa podarilo v 55. minúte v presilovke znížiť na rozdiel dvoch gólov vďaka dorážke Kärkiho, od 57. minúty si zahrali presilovku, odvolali aj brankára, no po pár sekundách Češík trafil prázdnu bránku a spečatil výsledok.