Hokejisti Banskej Bystrice začali s prípravou, nad kádrom visí otáznik

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 17. mája (TASR) - Slovenský hokejový majster HC'05 iClinic Banská Bystrica začal v stredu s prípravou na novú sezónu. Nad kádrom visí jeden veľký otáznik a potrvá ešte pomerne dlho, kým sa zodpovie. Pre úspešného trénera Vladimíra Országha je však dôležité, že aj tí, čo sa s mužstvom rozlúčili, našli vďaka titulu uplatnenie v kluboch rádovo vyšších.Zraz hráčov o 9.00 h predchádzal jednej dôležitej udalosti, v rovnaký deň sa totiž žrebovala v Kolíne Liga majstrov, premiérovo aj s banskobystrickými "baranmi". Pre Országha je to veľká česť.určil jasnú prioritu.pokračoval kouč.Kto všetko sa do letných tréningov zapojí sa ešte, ako povedal Országh, presne nevie:Vladimír Országh zatiaľ neupresňuje príchody a odchody a má na to primeraný dôvod, aj keď vedenie klubu už spečatilo ďalšiu spoluprácu s kapitánom Tomášom Surovým:Hráči by si mali v príprave i v základnej časti na seba navyknúť, aby sa v play off opäť ukázali ako dokonalý stroj na víťazstvá.povedal Országh.V realizačnom tíme už nebude pôsobiť v úlohe asistenta Richard Zedník.dodal Országh.