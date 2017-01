Hokejisti do 20 rokov poznajú súperov na MS v Buffale. Bude to fuška

Slovenský hráč Andrej Hatala (vľavo) oslavuje so spoluhráčmi na lavičke gól do bránky Lotyšska v zápase B-skupiny Slovensko - Lotyšsko na MS hráčov do 20 rokov v hokeji v kanadskom Toronte 30. decembra 2016. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP



Zloženie základných skupín na juniorských MS v Buffale:



A-skupina: USA, Kanada, SR, Fínsko, Bielorusko

B-skupina: Rusko, Švédsko, Dánsko, Česko, Švajčiarsko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Montreal 6. januára (TASR) - Na budúcoročných majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov (26. decembra 2017 - 5. januára 2018) sa mladí slovenskí hokejisti stretnú v základnej A-skupine s obhajcami trofeje domácimi Američanmi, striebornými Kanaďanmi, majstrami z roku 2016 Fínmi a nováčikmi z Bieloruska, ktorí si účasť medzi elitou vybojovali na turnaji A-skupiny I. divízie v nemeckom Bremerhavene.V B-skupine nastúpia bronzoví Rusi spolu so Švédskom, Dánskom, Českom a Švajčiarskom. O nasadení mužstiev do skupín rozhodlo konečné poradie na práve skončených MS20 v Montreale. Šampionát sa uskutoční v americkom Buffale.Turnaj sa bude hrať v KeyBank Center pre 19.070 divákov v domovskej hale klubu NHL Buffalo Sabres. Hrať sa bude aj v HarborCenter (1800 miest). Súboj USA s Kanadou sa 29. decembra uskutoční pod holým nebom na štadióne New Era Field pre americký futbal, ktorý má kapacitu 71.870 divákov.