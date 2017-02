Hokejisti dohrajú sezónu KHL v iných kluboch. Starosta ide do Trenčína

Na archívnej snímke Tomáš Starosta (Slovan). Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Bratislava 16. februára (TASR) - Hokejistom Slovana Bratislava síce skončila stredajším zápasom proti Medveščaku Záhreb sezóna v KHL, niektorí jeho hráči však budú pokračovať v iných kluboch. V záverečnom stretnutí už nenastúpil Ivan Švarný, ktorý už vo štvrtok nastúpi v drese fínskeho Kärpätu Oulu, do Tipsport Ligy mieria obrancovia Michal Sersen, Tomáš Starosta, Mislav Rosandič či útočníci Michal Hlinka, Pavol Skalický a Patrik Lušňák.Starosta sa dohodol na spolupráci s rodným Trenčínom, kde aj hokejovo vyrastal.povedal 35-ročný zadák. Spolu s ním mieri do Dukly aj Michal Hlinka. Kapitán "belasých" Sersen zasa prikývol Banskej Bystrici, do HC '05 sa v záverečný deň prestupového obdobia sťahujú aj Skalický a Rosandič. Blízko k dohode je aj Patrik Lušňák, ten by mal obliecť dres Zvolena.uviedol Lušňák. Predĺžiť si sezónu chceli aj ďalší slovenskí reprezentanti v službách Slovana, ktorí potrebujú zostať v zápasovom rytme pred začiatkom záverečnej prípravy na MS.Bratislavský klub by si rád niektorých hráčov udržal aj na ďalší ročník.povedal tréner "belasých" Miloš Říha.