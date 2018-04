Hokejisti Komety Brno oslavujú 13. titul, Čiliak sľúbil pohár deťom

Na snímke brankár Komety Brno Marek Čiliak. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Brno 23. apríla (TASR) - Na dvanásty titul museli čakať dlhých 51 rokov, na ten trinásty iba rok. Hokejisti Komety Brno dokázali v nedeľu zvíťaziť v piatom súboji finále play off českej extraligy na ľade Třinca 4:1, pripísali si kľúčový štvrtý bod v sérii a ako prvý tím od roku 2007 obhájili majstrovskú trofej. K jej zisku významne prispel aj slovenský brankár Marek Čiliak, ktorý bol celú sezónu veľkou oporou Komety.Čiliak odchytal do minúty všetky zápasy Brna v play off. V 14 stretnutiach dosiahol fantastickú úspešnosť zásahov 93,53 percenta a priemer 1,83 gólu na zápas. Lepšie čísla mal iba Roman Will z Liberca, ale Čiliak mal stabilnejšiu formu. Iba raz dostal v zápase viac než dva góly, pripísal si iba dve prehry.tešil sa Čiliak. Brno v piatom finálovom dueli rozhodlo o svojom triumfe tromi gólmi už v prvej tretine.dodal.Kometa dosiahla rekordný 13. titul, čím sa na čele historického poradia osamostatnila od Jihlavy. Oslavy titulu odpálili hokejisti Brna už po zápase v kabíne, v ktorej striekalo šampanské, rozlievalo sa pivo a hráči si vychutnávali majstrovské cigary.znel chorál šampiónov, ktorý si z plného hrdla zaspieval aj fantóm vyraďovacích bojov Čiliak.citoval portál sport.cz 28-ročného slovenského brankára, o ktorého prejavila na ďalšiu sezónu záujem pražská Sparta.O veľkej súdržnosti tímu hovoril aj kapitán Komety Leoš Čermák.vysvetlil Čermák recept na úspech.Pri návrate do Brna čakali hokejových hrdinov v noci pred arénou stovky fanúšikov. Privítali ich tradičnou moravskou slivovicou.zaskandoval si Čiliak s nadšenými fanúšikmi. Podľa portálu isport.cz pokračovali oslavy v pivnici s reštauráciou Mazaný Anděl v centre Brna až do bieleho rána.