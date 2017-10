Hokejisti Liptovského Mikuláša tesne zdolali Žilinu

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Liptovský Mikuláš 6. októbra (TASR) -2:1 (1:0, 1:1, 0:0)6. Rapáč (Uram, M. Sukeľ), 28. Rapáč (Uram) – 29. Stupka (Konečný).Snášel, Lauff – Bogdaň, Jobbágy, vylúčení: 3:2, presilovky: 0:0, oslabenia 0:0Liptovský Mikuláš: Košarišťan – Suchý, Kuráli, Pacalaj, Tabaček, Bača, Nádašdi, Moravčík, Devečka – Kriška, Paukovček, Spilar – J. Sukeľ, Langhammer, Števuliak – Uram, M. Sukeľ, Rapáč – Laco, Piatka, LištiakŽilina: Tomek – Mikuš, Hatala, Poulin, Roman, Mendrej, Harant, Dolinajec, Váňa – Handlovský, Klimenta, Kuchkin – Švihálek, Húževka, Jurík – Konečý, Martindale, Stupka – Babka, Ondruš, RogoňLiptáci začali zápas aktívne, dobre korčuľovali, no so strelami Paukovčeka a Spilara si Tomek poradil. V 6. minúte už žilinský brankár kapituloval. Uram spoza brány našiel voľného Rapáča, ktorý sa nemýlil. Hostia mali možnosť vyrovnať počas presilovky 5 na 3, lenže v početnej výhode sa nevedeli usadiť v pásme súpera z čoho premenila iba strela Rogoňa, s ktorou si Košarišťan poradil.V úvode druhej tretiny sa pohotovým zakončením spomedzi kruhov prezentoval Lištiak, to však Tomek reflexívne vyrazil. V 28. minúte síce domáci zvýšili na 2:0 zásluhou Rapáča, no už o necelú minútu znížil za hostí v úniku Stupka. V 36. minúte preveril po spolupráci s Uramom žilinského brankára M. Sukeľ, ktorý neuspel podobne ako Kriška pár sekúnd pred koncom.V tretej tretine chceli domáci kontrolovať hru, čo sa im aj darilo. Súpera pozornou hrou do vážnej šance nepustili. Naopak, z protiútokov sa snažili poistiť si vedenie. V 46. minúte hľadal Uram prihrávkou M. Sukeľa, ten však nedokázal poslať puk do odkrytej časti Tomekovej brány. V 53. minúte sa uvoľnil Konečný, lenže na Košarišťana nevyzrel.