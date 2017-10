Hokejisti na sánkach zabojujú v Östersunde o miestenku na ZPH 2018

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nominácia reprezentácie SR na kvalifikačný turnaj o účasť na ZPH 2018 v Östersunde (9. - 14. októbra):



brankári: Eduard Lepáček, Miroslav Pastucha

obrancovia: Peter Štít, Slavomír Ferenčík, Marek Gergely, Miroslav Kardoš

útočníci: Aleš Rauš, Martin Joppa, Marián Ligda, Erik Fojtík, Miroslav Stašák, Miloš Večerek, Dávid Korman



realizačný tím: generálny manažér - Miroslav Dráb, hlavný tréner - Radoslav Bielečka, fyzioterapeuti - Martin Šóš, Zuzana Kršáková, kustód - Albín Michalica



Program SR na kvalifikačnom turnaji o účasť na ZPH 2018:



pondelok 9. októbra o 12.00 h: Slovensko - Česko

utorok 10. októbra o 15.00 h: Slovensko - Nemecko

streda 11. októbra o 12.00 h: Slovensko - Švédsko

piatok 13. októbra o 15.00 h: Slovensko - Japonsko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. októbra (TASR) - Od 9. do 14. októbra zabojuje vo švédskom Östersunde slovenská reprezentácia hokejistov na sánkach na kvalifikačnom turnaji o miestenku na zimné paralympijské hry 2018 v Pjongčangu.Súperom Slovákom v boji o jednu z troch miesteniek budú Česi, Švédi, Japonci a Nemci. "Približujeme sa k najlepším na svete, no do Östersundu cestujeme ako outsideri. Kvalifikácia bude pre nás prvou veľkou previerkou s mužstvami, ktoré už v minulosti hrali na paralympiáde. Sme však odhodlaní zo seba vydať všetko, aby sme sa postarali o prekvapenie," povedal pred turnajom generálny manažér reprezentácie Miroslav Dráb.Slováci obsadili na minuloročnom turnaji B-kategórie MS v japonskom Tomakomai tretiu pozíciu, ktorá im zabezpečila účasť na kvalifikačnom turnaji v Östersunde. V prípade postupu by to bola pre nich premiéra na ZPH.