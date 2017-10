Hokejisti Nových Zámkov získali tri body s Nitrou

Ilustračný záber. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

HC Nové Zámky - HK Nitra 6:4 (3:1, 2:0, 1:3)



Góly: 8. M. Jass (Raenko, Šimun), 13. Šimun (Plášil), 17. Dubinin (Varga), 30. Zbořil (Cetkovský, Špirko), 31. Šimun (M.Jass, Plášil), 41. K. Jass (Raenko, Plášil) - 16. Blackwater (Luciani), 48. Krištof (Rzavský), 50. Ručkay (Blackwater, Ordzovenský), 54. Mikúš (Blackwater, Pupák). Rozhodovali: Jonák, Lokšík - Synek, Kacej, vylúčení: 8:12, navyše: Kovačevič 5+DKZ za zhodenie rukavíc - Cope 5 +DKZ za hrubosť, Luciani 5+2+DKZ za hrubosť, Friedmann 10 minút za nešportové správanie, presilovky: 3:2, oslabenia: 0:0



Zostavy:



Nové Zámky: Kováč – M. Jass, Plášil, Prapavessis, Salija, Kovačevič, Hain, Deyl, Šimek – K. Jass, Šimun, Raenko - Zbořil, Špirko, Cetkovský – Varga, Dubinin, Surovka – Lantoši Rehák, Fábry



Nitra: Hartzell (13. Foltán) – Rais, Mezei, Milam, Ordzovenský, J. Kováčik, Pupák, Versteeg, Korím – Paulovič, Krištof, Cope – Luciani, Šille, Blackwater – H. Ručkay, T. Mikúš, Rzavský – Štumpf, Kollár, Friedmann



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nové Zámky 6. októbra (TASR) - Prvé tohtosezónne regionálne derby na juhu Slovenska začalo v rýchlom tempe, už v siedmej minúte zatuhlo domácim fanúšikom, keď sa Nitranom skoro podarilo spoza brány pretlačiť puk za Kováčovu bránu, ten bol však pohotový. O minútu neskôr hrali domáci prvú presilovku a 13 sekúnd pred jej koncom sa presadil príklepom od modrej Maris Jass. Fyzicky náročný hokej pokračoval aj naďalej. V 13. minúte rozjasal domáce tribúny po druhýkrát Lantoši, ktorý z ostrého uhla zaskočil Hartzella. Ten sa dal následne vystriedať Foltánom. Už o tri minúty sa menilo skóre opäť, ibaže na druhej strane. Luciani ponúkol puk ako na podnose Blackwaterovi, ktorý ho pohodlne poslal na Kováča. V úvodnej tretine sa akoby roztrhlo vrece s gólmi, pretože ubehlo iba niekoľko sekúnd a Novozámčania udreli po tretí krát. Tentoraz sa presadil Varga, z brejku mohol pokračovať v kanonáde Zbořil, no tiesnený nevyzrel na Foltána. V záverečných minútach úvodnej tretiny nabrala hra na obrátkach, brankári si však pokryli svoje teritórium.Úvod druhej tretiny sa niesol v rýchlom tempe, hra sa prelievala zo strany na stranu. Veľkú príležitosť mal domáci Salija, jeho švih si však nenašiel cestu za Foltánov chrbát. Domáci tréner si vzal oddychový čas a jeho zverenci naplnili jeho pokyny v podobe ďalších dvoch presných zásahov. Najprv sa presadil Zbořil, aby ho po 69 sekundách napodobnil svojím druhým presným zásahom v zápase Šimun. Hra sa postupom času priostrovala, na rad prišli aj pästné potýčky. Ako prví putovali vzájomne pod sprchy Kovačevič a Cope, oboch kohútov nasledoval o niekoľko okamihov Nitran Luciani, ktorý sa pustil do domáceho Špirka.Do záverečnej časti hry vstúpili Novozámčania presilovou hrou, ktorú po 29 sekundách využili vďaka zakončeniu Kobu Jassa. Na päťgólový náskok domácich hokejistov zareagoval po Rzavského prihrávke Krištof. Aj v nasledujúcich minútach si Nitrania vypracovali niekoľko dobrých príležitostí. Blackwater ešte v 50. minúte neuspel, no o niekoľko sekúnd sa to podarilo Ručkayovi. Nitrania mohli pridať i ďalší gól, ale Kováč ukázal skvelý postreh a orientáciu v bránkovisku. Hostia však neskladali zbrane a 6 minút pred koncom znížili Mikúšom na rozdiel dvoch gólov. V záverečných minútach už gól nepadol a tri body tak ostali v Nových Zámkoch.