Hokejisti Popradu si poradili s Banskou Bystricou

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

HK Poprad - HC 05 Banská Bystrica 6:4 (2:1, 3:3, 1:0)



Góly: 9. Štrauch (Mlynarovič), 19. Abdul (McDowell), 32. Svitana (König, Mlynarovič), 37. Lichanec (Ignatov), 39. Heizer (Fabian, Jáchym), 52. Mlynarovič (D. Brejčák, König) - 4. Bartánus (Surový, Gélinas), 22. Brittain (Surový), 30. Gélinas (Bubela), 34. Faille (Surový). Rozhodovali: Kalina, Štefik – Stanzel, Gavalier, vylúčení: 4:7, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 1680 divákov.



Zostavy:



Poprad: Ivanov – Fabian, Jáchym, D. Brejčák, König, McDowell, Davydov, Zadražil, Ignatov – Ježek, Heizer, Vandas – Štrauch, Mlynarovič, Svitana – Bondra, Lichanec, Abdul – R. Rapáč, Paločko ml., Paločko



Banská Bystrica: Lukáš – Ďatelinka, Kubka, J. Brejčák, Sedlák, Mihálik, Dame-Malka, Gélinas, Andrisík – Faile, Surový, Brittain – Lunter, Bortňák, Lamper – Bartánus, Bubela, Hohmann – Belluš, Češík, Gabor



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 6. októbra (TASR) - Súboj štvrtého Popradu a druhej Banskej Bystrice začal lepšie obhajca titulu. Už v 3. minúte otváral skóre v presilovej hre Éric Faile, ale jeho gól pre posunutie bránky domácim gólmanom Ivanovom neplatil. Bystričanov to ale nerozhodilo a už o minútu sa v tej istej početnej výhode po akcii Surového presadil Bartánus - 0:1. Popradčania vyrovnali po piatich minútach hry, keď Štrauch doklepol Mlynarovičovu strelu, po ktorej puk brankárovi hostí prepadol za chrbát - 1:1. Minútu pred koncom prvej tretiny šli domáci do vedenia po premiérovom zásahu Abdula v najvyššej súťaži. Do samostatného úniku ho poslal obranca McDowell prihrávkou o mantinel, pričom Abdulovi vyšiel dokonalo bekhendový blafák - 2:1.Po návrate z kabín hostia takmer okamžite udreli. Z kruhov totiž po necelých dvoch minútach hry delovkou vyrovnal zabudnutý Brittain. Do vedenia mohol ísť Poprad v 25. minúte, keď sa po nepodarenej strele Königa dostal k puku na vzdialenejšej žrdi Svitana. Prázdnu bránu ale minul. Snahu "baranov" o otočenie výsledku korunoval v polovici zápasu Gélinas - 2:3. Patrik Svitana sa napokon dočkal na začiatku 32. minúte počas signalizovaného vylúčenia jedného z hráčov hostí. Tenkto raz sa takmer identická akcia už skončila gólom. Hostia ale šli do vedenia aj po tretíkrát v zápase. To sa stredným pásmom s prispením šťastia predral Faille a poľahky si poradil s Ivanovom - 3:4. V 37. minúte sa do úniku 2 na 1 dostali "kamzíci". Lichanec zvolil zakončenie a podstrelil padajúceho Lukáša. Na druhú prestávku išli vo väčšej pohode domáci. V presilovke sa po peknej kombinácii s prispením konštrukcie brány presadil Heizer - 5:4.Na rozuzlenie zápasovej zápletky čakali diváci v Poprade do 52. minúty. V presilovej hre poisťoval vedenie domácich Mlynarovič. Popradčania ale hrali vzápätí ďalšiu. Počas nej sa vyfauloval Mihálik a "kamzíci" mali 22 sekundovú výhodu o dvoch hráčov. Na jej konci po návrate Jána Brejčáka takmer inkasovali. Jeho sólo sa ale skončilo nepresnou strelou. Tri minúty pred koncom riadnej hracej doby si hostia vzali oddychový čas a skúsili hru bez brankára. Tá už ale zmenu skóre nepriniesla.