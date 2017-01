Hokejisti Ruska majú bronz, kapitán Kaprizov: Môžeme byť hrdí

Ruský hokejový kapitán Kirill Kaprizov sa teší z bronzového miesta na svetovom šampionáte juniorov v ľadovom hokeji. V Montreale, 5. januára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

MS hráčov do 20 rokov - o bronz:



Švédsko – Rusko 1:2 pp (0:0, 1:1, 0:0 - 0:1)



Góly: 31. Dahlen - 21. Kaprizov (Vorobjov, Rykov), 61. Gurjanov. Rozhodovali: Burchell (Kan.), KUBUŠ (SR) - Suominen (Fín), Vanoosten (Kan.), vylúčení: 2:3 na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 8366 divákov.



Švédsko: Sandström – Larsson, Dahlin, Bernhardt, L. Carlsson, Kylington, G. Carlsson, Gunnarsson – Grundström, Eriksson Ek, Nylander - Dahlen, Asplund, Karlström - Ahl, Andersson, Lööke –Ohlsson, Wingerli, Söderlund



Rusko: Samsonov - Sidorov, Rykov, Kudako, Sergačjov, Zborovskij, Voronkov, Dronov - Kaprizov, Vorobjov, Polunin - Karnauchov, Kvartaľnov, Gurjanov - Urakov, Beľajev, Trenin - Alexejev, Jurtaikin

Montreal 6. januára (TASR) – Hokejisti Ruska si vybojovali bronz na svetovom šampionáte do 20 rokov. Vo štvrtkovom súboji o tretie miesto v Montreale zdolali švédskych reprezentantov tesne 2:1 po predĺžení.Pre samostatné Rusko je to už 21. medaila z MS, štyrikrát sa tešilo zo zlata, deväťkrát získalo striebro a osemkrát bronz. Spolu so Sovietskym zväzom nazbieralo už 35 cenných kovov, z toho 13 so zlatým, 12 so strieborným a desať s bronzovým leskom. "Tri korunky" ostali bez medaily už tretí rok v rade, pričom skončili vždy na štvrtom mieste. Vlani podľahli v boji o bronz Američanom, rok predtým slovenským reprezentantom. Zápas ako hlavný rozhodca viedol spolu s Kanaďanom Darcym Burchellom aj Slovák Jozef Kubuš.Prvá tretina sa niesla v jasnej dominancii Švédov, ktorí súpera prestrieľali vysoko 15:3. Vypracovali si viacero dobrých šancí a zahrali si tri presilovky, 14 sekúnd dokonca o dvoch hráčov, no nedokázali prekonať výborného Samsonova v ruskej bránke. "Zborná" od druhej tretiny vyrovnala hru, k čomu jej veľmi pomohol rýchly gól. Už po šestnástich sekundách po úvodnom buly sa presadil líder ofenzívy a kapitán Kaprizov, ktorý vletel do pásma popri pravom mantineli, natlačil sa cez obrancu pred bránku a na dvakrát poslal svoj tím do vedenia - 0:1. V 27. minúte mohli pridať aj druhý gól, no spoluprácu Kaprizova s Poluninom zastavil Sandström.V 31. minúte sa presadili aj severania. Obrovskú hrúbku vyrobil pred bránkou Rykov, ktorý sa snažil rozohrať, no našiel len hokejku Dahlena a ten pohotovo vyrovnal - 1:1. V ďalšom priebehu sa hral otvorený hokej a oba tímy si vypracovali viacero vyložených šancí, no na oboch stranách dominovali brankári. Zápas tak pokračoval v predĺžení, ktoré však trvalo iba 33 sekúnd. Dahlin prihral nepresne na posledného Nylandera, ktorému zobral puk Gurjanov a ten rozhodol o tom, že Rusko získalo na juniorských MS siedmu medailu v rade.Táto séria zahŕňa zlato z roku 2011, striebro 2012, 2015 a 2016 a bronz zo šampionátov v sezónach 2013, 2014 a 2017.povedal kapitán Kirill Kaprizov, ktorý sa stal najlepším strelcom (9), najproduktívnejším hráčom (9-3-12) i najlepším útočníkom turnaja podľa direktoriátu a nechýba ani vo výbere All star.povedal obranca Michail Sergačjov, ktorý vo veku 18 rokov už stihol odohrať tri zápasy v NHL za domáci Montreal.povedal pre oficiálnu stránku šampionátu sklamaný útočník Rasmus Asplund.Jonathan Dahlen opísal situáciu pri vyrovnávajúcom góle.dodal.