Hokejisti Ruska odchádzajú z Popradu bronzoví, zdolali Švédov

Ruský tím do 18 rokov sa umiestnil na treťom mieste. Foto: TASR – Oliver Ondráš Foto: TASR – Oliver Ondráš

MS hráčov do 18 rokov, o 3. miesto:



Rusko - Švédsko 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)



Góly: 17. Galenjuk (Čechovič, Svečnikov), 25. Samorukov, 60. Maximov. Rozhodovali: Hejduk (ČR), Thomson - Hancock (obaja USA), Hagerström (Fín.), vylúčení: 2:2 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2723 divákov.



Zostavy:



Rusko: Ustimenko - Dedov, Samorukov, Rubinčik, Galenjuk, Pereljajev, Kalabuškin, Baranov - Čechovič, Lipanov, Svečnikov - Muranov, Koltygin, Toropčenko - Maximov, Klisunov, Slepec - J. Alexejev, Bitsadze, Marušev - Šaškov



Švédsko: Ahman - Walfridsson, F. Westerlund, Brännström, Liljegren, Ginning, Boqvist, Själin - Hugg, Bäck, Bemstrom - Lundestrom, Olofsson, Bemström - A. Johansson, Peterson, Sylvegard - Miketinac, Gustafsson, Fjellström - Elvenes

Poprad 23. apríla (TASR) - Hokejisti Ruska zdolali v zápase o 3. miesto Švédov 3:0 a na MS hráčov do 18 rokov v Poprade získali bronzové medaily. Pre ruský tím je to prvý cenný kov od roku 2011, keď získali medailu rovnakého lesku. Finále šampionátu Fínsko - USA je na programe o 19.30.V zápase dvoch tímov sklamaných zo semifinálovej prehry podali ruskí hráči koncentrovanejší výkon než ich súper. Rusi boli dôraznejší v defenzíve a v mnohých fázach zápasu si vytvorili tlak. Do vedenia išli v 17. minúte, keď sa zblízka presadil obranca Galenjuk. Švédi si v druehj časti vytvorili niekoľko príležitostí, ale zlyhávali vo finálnej fáze. V 25. minúte si ruský obranca Samorukov vytvoril pozíciu v útočnom pásme a strelou nad lapačku brankára Ahmana upravil na 2:0. Krátko na to mohol znížiť Elvenes, ale v trestnom strieľaní proti Ustimenkovi neuspel. V ďalšom priebehu videli diváci viacero ofenzívnych akcií na oboch stranách, ale ďalší gól padol až počas švédskej hry bez brankára.