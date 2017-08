Hokejisti Slovana porazili Minsk, Genoway zasiahol trikrát

Na snímke hráči Slovana sa oslavujú gól v zápase hokejovej KHL Slovan Bratislava - Dinamo Minsk 30. augusta 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Slovan Bratislava – Dinamo Minsk 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)



Góly: 20. Genoway (Smoleňák), 47. Meszároš (Genoway, Řepík), 54. Řepík (Genoway, Meszároš), 59. Smoleňák - 14. Pavlovič (Materuchin), 32. Kovyršin (Šarangovič). Rozhodovali: Hofman, Gusev – Sadovnikov, Sazonov, vylúčení: 5:6 na 2 min, presilovky: 2:1, oslabenia: 1:0, 7406 divákov.



zostavy:



Slovan Bratislava: Mazanec - Meszároš, Barker, Ebert, Voráček, Švarný, Taimi, Hedera - Skalický, Viedenský, Kašpar - Řepík, Genoway, Smoleňák - Buchtele, Mikúš, Hrnka - Hecl, Sádecký, Šťastný - Sloboda



Dinamo Minsk: Enroth - Lisovec, Korobov, Šinkevič, Gragnani, Chenkel, Znacharenko, Bujnickij – Klinkhammer, Howden, Fontaine – Pavlovič, Šarangovič, Materuchin – Kulakov, Kovyršin, Stepanov – Gavrus, Kitarov, Linglet – Drozd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. augusta (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v stredajšom zápase KHL nad Dinamom Minsk 4:2. Zverencom trénera Miloša Říhu tak vyšla domáca premiéra v novej sezóne a do tabuľky si pripísali prvé tri body. Na víťazstve Slovana sa najvýraznejšie podieľal kanadský center Colby Genoway, autor gólu a dvoch asistencií. "Belasí" sa najbližšie predstavia opäť na domácom štadióne v piatok 1. septembra o 17.00 h proti Sibiru Novosibirsk.Aktivitu hostí v úvode stretnutia podporilo oslabenie Slovana, keď si po zbytočnom faule išiel na trestnú lavicu sadnúť Smoleňák, Mazanec však všetky strely vyrazil. V polovici úvodného dejstva bol počet striel vyrovnaný, ale hráči Minska sa dostávali do útočného pásma čoraz častejšie. V 14. minúte sa po chybe obrany dostal k puku Pavlovič a poslal Dinamo do vedenia. V závere tretiny sa hostia mohli dostať dvojgólového náskoku, Materuchinova strela mierila iba do hornej žŕdky. V posledných sekundách sa však tešil Slovan z vyrovnania. V oslabení sa do nájazdu po prihrávke Smoleňáka dostal Genoway a nedal Enrothovi šancu.Na začiatku druhej tretiny mal Slovan prvú výhodu presilovej hry v zápase, ktorá bola po 75. sekundách zvýraznená vylúčením ďalšieho hráča. Pokusy Kašpara, Viedenského i Barkera si ale cestu do siete nenašli. V 27. minúte sa v dobrej príležitosti ocitol Mikúš, ale mieril iba do brankára. Na opačnej strane mohol skórovať Howden, zoči-voči Mazancovi však neuspel. To sa podarilo v 32. minúte pri ďalšej presilovke Dinama Kovyršinovi, keď sa puk po jeho strele dokotúľal so šťastím do bránky. Slovan bol v druhej časti hry strelecky aktívnejší, ale túto prevahu nedokázal využiť. V závere sa neujala ani Skalického strela z dobrej pozície.Hráči bieloruského tímu sa snažili rozhodnúť v úvode tretieho dejstva, výbornú príležitosť zmaril Mazanec Lingletovi. Vzápätí mal Slovan možnosť presilovky, ktorú pol minúty pred koncom využil zásluhou tvrdej rany Meszároša od modrej – 2:2. Onedlho pri hre 4 proti 4 mal veľkú šancu najskôr Řepík, ktorý minul po dorážke voľnú časť bránky, na druhej strane nevyšlo hosťom prečíslenie dvoch proti jednému. Domácim ale vyšla presilovka v 54. minúte, keď sa po ľavom krídle dostal k zakončeniu Řepík a rozhodol o víťazstve Slovana. Dinamo to v závere skúsilo bez brankára, hra vabank ale nepriniesla vyrovnanie. Naopak, gólom do prázdnej bránky spečatil skóre zápasu Smoleňák.