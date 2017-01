Hokejisti Slovana ukončili domácu sériu víťazstvom nad Jugrou

a snímke gólová radosť hráčov na striedačke Slovana, v popredí strelec Žiga Jeglič v stretnutí KHL HC Slovan Bratislava - Jugra Chanty-Mansijsk 15. januára 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Slovan Bratislava - Jugra Chanty-Mansijsk 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)



Góly: 5. Jeglič (Cheechoo, Sersen), 33. Cheechoo (Taffe, Sersen), 52. Musatov (Surový) - 52. Alexejev (Beľajev, Kulik), 55. Koroľov (Lapenkov, Kulik). Rozhodovali: Rogačiov (Rus.), Gebei (Maď.) - Goľak, Deďuľa (obaja Bielorus.), vylúčení: 1:4 na 2 min, navyše: Chlystov 5+DKZ za narazenie na mantinel, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 9708 divákov.



zostavy:



Slovan Bratislava: Brust – Kundrátek, Sersen, Plastino, Švarný, Bačík, Starosta, Rosandič - Cheechoo, Taffe, Jeglič - Chipchura, Surový, Musatov – Šťastný, Lušňák, Skalický - Sukeľ, Sádecký, Hlinka



Jugra Chanty-Mansijsk: Šaryčenkov – Chlystov, Šulakov, Ugolnikov, Kulik, Makarov, Valentenko, Pogorišnyj – Koroľov, Panov, Ljudučin – Beľajev, Lapenkov, Alexejev – Akmaldinov, Ivanov, Varfolomejev – Buljanskij, Jaremčuk, Dvurečenskij – Ankudinov



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. januára (TASR) - Hokejisti HC Slovan Bratislava ukončili desaťzápasovú domácu sériu nedeľňajším víťazstvom nad Jugrou Chanty-Mansijsk 3:2. Počas šnúry nazbierali 23 z 30 možných bodov, pričom ťahajú štvorzápasovú sériu triumfov a z uplynulých siedmich duelov vyhrali šesť."Belasí" figurujú na 10. priečke tabuľky Západnej konferencie a na ôsme miesto strácajú šesť bodov. Zverencov trénera Miloša Říhu teraz čaká päť duelov na klziskách súperov, najbližšie sa predstavia v utorok 17. januára o 17.30 h na ľade Spartaka Moskva.Prvých päť minút posledného duelu desaťzápasovej domácej série Slovana sa nieslo v znamení opatrnosti na oboch stranách. Potom však prišla prvá presilovka a "belasí" ju už po dvanástich sekundách premenili vo vedúci gól. Po Sersenovej strele neuspel s dorážkou Cheechoo, no Jeglič už áno a pohotovo zasunul puk do odkrytej bránky - 1:0. Následne sa museli brániť početnej prevahe aj domáci, ale zvládli to bez problémov. Postupne sa tempo hry zrýchlilo a pribúdali aj šance. Slovan si ich vypracoval najmä pri druhej presilovke, no Kundrátek, Jeglič a ani Cheechoo neuspeli.Slovan mohol pridať druhý gól v 26. minúte počas ďalšej presilovky. Šaryčenkova najprv ohrozil Sersen a po ňom aj Švarný, ktorý trafil žŕdku. Jugra doplácala na nedisciplinovanosť a od 31. minúty hrala opäť v oslabení, keď išiel na trestnú Lapenkov. Štvrtú početnú výhodu v zápase Slovan premenil. Taffe pekne potiahol puk po pravej strane, bekhendom prihral Cheechoovi medzi kruhy a ten z prvej prepálil brankára hostí - 2:0. Vzápätí išiel Koroľov sám na Brusta, ale neuspel. V 38. minúte narazil Chlystov na mantinel Hlinku, za čo si vyslúžil 5+DKZ. Slovan tak dostal veľkú možnosť definitívne rozhodnúť zápas, no dlhú presilovku rozdelila druhá prestávka.Domáci nakoniec početnú výhodu nevyužili a krátko po nej mohli pykať. V 43. minúte totiž Brust zbytočne vykorčuľoval k zadnému mantinelu, stratil puk, ale v bránke ho zastúpil Báčik. Potom prišli ďalšie dve veľké šance Slovana, ale Cheechoo ani Skalický v nájazdoch proti Šaryčenkovovi neuspeli. Podarilo sa to až v 52. minúte Musatovovi, ktorý sa predral cez obrancu a kľučkou v páde upravil na 3:0. Jedenásť sekúnd na to však znížil Alexejev, ku ktorému sa šťastne odrazil puk - 3:1. Nakoniec bola z duelu dráma, keďže v 55. minúte znížil Koroľov na 2:3. Slovan si nakoniec tesný náskok udržal a tešil sa zo štvrtej výhry v rade.