Hokejisti Slovana zaskočili Dinamo Moskva, zdolali ho o dva góly

Na snímke gólová radosť hráčov Slovana zľava Marek Mazanec, strelec gólu Lukáš Kašpar, Andrej Šťastný, Ivan Švarný a Tomáš Voráček v zápase hokejovej KHL HC Slovan Bratislava - Dinamo Moskva v Bratislave 23. októbra 2017. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

HC Slovan Bratislava - Dinamo Moskva 4:2 (0:0, 3:1, 1:1)

Góly: 28. Genoway (Meszároš, Boychuk), 36. Boychuk (Kašpar), 40. Kašpar (Hlinka, Viedenský), 59. Kašpar - 35. Brjukvin (Alexejev, Tereščenko), 54. Kutejkin. Rozhodovali: Kuľov, Cyplakov - Ivanov, Strelcov, vylúčení: 6:5, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 6832 divákov.



HC Slovan Bratislava: Mazanec - Ebert, Després, Meszároš, Bačik, Voráček, Švarný - Řepík, Boychuck, Kašpar - Genoway, Viedenský, Hrnka - Hlinka, Šťastný, Skalický - Mikúš, Sádecký, Hecl

Dinamo Moskva: Jerjomenko – Kutejkin, Rylov, Nikulin, Volkov, Zajcev, Višnevskij, Solovjov – Varnakov, Boyd, Salminen – Arťuchin, Tereščenko, Brjukvin – Tarasov, Komarov, Jakovlev – Markovin, Jefremov, Sidljarov - Alexejev (od 21. min)

Tabuľka Západnej konferencie:



1. SKA Petrohrad 26 20 4 2 0 114:40 70

2. CSKA Moskva 23 13 5 1 4 72:41 50

3. Jokerit Helsinki 21 15 2 2 2 69:32 51

4. Jaroslavľ 25 11 3 3 8 65:68 42

5. Nižnij Novgorod 25 11 2 3 9 46:50 40

6. Dinamo Moskva 26 10 4 0 12 65:62 38

7. HK Soči 23 9 3 4 7 60:63 37

8. Čerepovec 25 8 3 6 8 53:64 36

9. Dinamo Minsk 24 9 1 2 12 47:54 31

10. Viťaz Podoľsk 26 8 1 3 14 64:73 29

11. Spartak Moskva 24 6 5 1 12 62:70 29

12. Slovan Bratislava 25 6 1 5 13 51:82 25

13. Dinamo Riga 24 1 3 2 18 37:78 11

Ďalšie zápasy:



Červená hviezda Kchun-lun - Admiral Vladivostok 2:3 pp a sn (0:0, 2:1, 0:1 - 0:0, 0:1)

Góly: 24. Blacker, 32. Wolski - 38. Alexandrov, 46. Sajustov, rozh. sam. nájazd Alexandrov



Jokerit Hlesinki - Lokomotiv Jaroslavľ 3:4 (1:3, 2:1, 0:0)

Góly: 11. Jensen, 38. Norman, 40. Tolvanen - 7. Kozun, 9. Kontiola, 19. Kronwall, 21. Kraskovskij



Severstaľ Čerepovec - Jugra Chanty-Mansijsk 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

Góly: 26. Šerbina, 31. Jašin

/Július Hudáček (Čerepovec) odchytal celý zápas/



Torpedo Nižnij Novogorod - Avangard Omsk 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Góly: 3. Smolin - 35. Perežogin, 57. Michejev



CSKA Moskva - SKA Petrohrad 2:5 (0:0, 0:1, 2:4)

Góly: 52. Kuzmenko, 55. Telegin - 47., 49. a 60. Kovaľčuk, 33. Vojnov, 52. Dacjuk



Dinamo Riga - Sibir Novosibirsk 2:3 pp a sn (0:0, 0:0, 2:2 - 0,0, 0:1)

Góly: 49. Kristo, 58. Salmela - 60. Sigarev, 60. Zackrisson, rozh. sam. nájazd Bergström



Spartak Moskva - Barys Astana 4:3 pp (2:0, 1:2, 0:1 - 1:0)

Góly: 14. Podšendjalov, 20. Maxwell, 32. Kalinin, 63. Leščenko - 25., 34. a 48. Frattin



Viťaz Podoľsk - Dinamo Minsk 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Góly: 38. a 47. Makejev, 11. Sjomin, 31. Mozík

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. októbra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava odštartovali trojzápasovú domácu sériu KHL triumfom nad favorizovaným Dinamom Moskva 4:2. Napriek výhre figurujú stále na 12. mieste tabuľky Západnej konferencie, keď nazbierali 25 bodov. Na ôsmy Severstaľ Čerepovec strácajú jedenásť bodov.Dva góly zverencov trénera Eduarda Zankovca strelil český útočník Lukáš Kašpar, ktorý v 23. stretnutí prelomil streleckú smolu a dosiahol prvé presné zásahy v sezóne. Slovan rozhodol o triumfe v 2. tretine, keď sa okrem Kašpara presadili aj Colby Genoway a Zach Boychuk. Na 4:2 spečatil do prázdnej bránky opäť český útočník. Za Dinamo skórovali Vladimir Brjukvin a Andrej Kutejkin."Belasí" pokračujú v domácej sérii v stredu o 19.00 h, keď privítajú Lokomotiv Jaroslavľ a trojicu náročných duelov zakončia v piatok v rovnakom čase súbojom s úradujúcim šampiónom a najlepším tímom prebiehajúcej sezóny SKA Petrohrad.Pondelňajší duel mal v úvode rýchly spád. Bližšie ku gólu boli v prvých minútach hráči hostí, keď Slovan spravil dve hrúbky pri rozohrávke vo vlastnom pásme a Mazanec musel zasahovať pri šanciach Komarova a Salminena. Na druhej strane ohrozil Jerjomenka z uhla Boychuk a brankár Dinama chvíľu nevedel, kde má puk. "Belasí" si potom zahrali presilovku, ale do vážnejších šancí sa nedostali. Hra sa presúvala zo strany na stranu. V 14. minúte bol blízko ku gólu Švarný, ale jeho strela skončila len na žrdi. Po ňom neuspel ani aktívny Boychuk, Jerjomenko stihol zakročiť lapačkou.Druhú tretinu otvorila dohrávaná presilovka hostí, Mazanec však veľa práce nemal. Prvý gól padol v 28. minúte pri početnej výhode domácich. Jerjomenko síce zastavil strelu Meszároša, ale puk nemal pod kontrolou, Genoway mu ho vytiahol spod betónov a sekundu pred uplynutím presilovky otvoril skóre - 1:0. V ďalších minútach bola hra rozkúskovaná častými prerušeniami a ani jeden tím si nevypracoval väčšie šance. Pri hre štyroch na štyroch boli aktívnejší hostia, ale Mazanec si s ich pár pokusmi poradil. Dinamo vyrovnalo tiež v početnej výhode v 35. minúte, Alexejev našiel medzi kruhmi Brjukvina a ten prestrelil Mazanca - 1:1. Tento stav však vydržal iba minútu a pol a Slovan opäť viedol, na 2:1 upravil Boychuk, ktorý dorazil strelu Kašpara. "Belasí" sa priblížili k triumfu nad favoritom v 40. minúte, keď Kašpar premenil ďalšiu presilovku a zvýšil už na 3:1. Tréner hostí si vyžiadal coach challenge, ale neuspel a gól platil. Pre českého útočníka to bol premiérový zásah v sezóne.Slovan sa v treťom dejstve zameral na udržanie si náskoku. V úvode bez väčších problémov prežil dve oslabenia a súpera k ničomu vážnemu nepustil. Dinamo si proti pozornej obrane domácich nevedelo vypracovať výraznejší tlak, no v 54. minúte sa mu predsa podarilo skórovať. Za Mazanca si našla cestu strela Kutejkina od modrej čiary - 3:2. Hostia však už viac duel zdramatizovať nedokázali. Skóre spečatil do prázdnej bránky svojím druhým gólom Kašpar.