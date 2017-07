Hokejisti so zmluvami v AHL môžu štartovať na ZOH v Pjongčangu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 20. júla (TASR) - Hokejisti z American Hockey League (AHL) môžu štartovať na ZOH 2018 v Pjongčangu. Šéf nižšej zámorskej súťaže David Andrews prostredníctvom svojho hovorcu informoval v stredu, že kluby AHL môžu pustiť hráčov reprezentovať svoje krajiny na olympijskom turnaji v Kórejskej republike, podmienka však je, že musia byť pod zmluvou v AHL, nie NHL.AHL dovolí hráčom zúčastniť sa na všetkých aktivitách spojených so zimnými olympijskými hrami v termíne od 5. do 26. februára 2018. Mužský hokejový turnaj na ZOH 2018 sa bude konať od 10. do 25. februára, predchádzať mu bude séria prípravných stretnutí.American Hockey League rovnako ako NHL nebude mať vo svojom programe olympijskú prestávku, nižšia súťaž však na rozdiel od slávnej profiligy umožní hráčom s AHL-zmluvami štartovať v Pjongčangu na základe povolenia od klubu. Toto rozhodnutie sa však netýka hráčov, ktorí podpísali jednocestné či dvojcestné kontrakty s klubmi NHL a organizácie ich poslali na farmu. K nim ešte nevydali verdikt ohľadne ich olympijskej (ne)účasti.