Hokejisti SR 20 si pochvaľovali kolektív: Dobrý základ pre budúce MS

Na snímke slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov. Foto: TASR/Martin Palkovič Na snímke slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov. Foto: TASR/Martin Palkovič

Buffalo 3. januára (TASR) - Slovenskí hokejisti do 20 rokov potvrdili na majstrovstvách sveta v Buffale, že keď podajú svoj najlepší výkon, dokážu držať krok s každým súperom. Po tesnej štvrťfinálovej prehre so Švédskom 2:3 u nich bolo cítiť sklamanie, no na druhej strane aj spokojnosť z predvedenej hry a vôľu ukázať podobné výkony i na budúcoročnom šampionáte.Slováci môžu hodnotiť svoje vystúpenie v USA celkom pozitívne. Splnili základný cieľ - postup zo skupiny, a potešili aj predvedené výkony. Prekvapujúca výhra nad úradujúcimi majstrami z USA 3:2, povinný záber s Dánskom (5:1), i veľká časť duelu s Fínskom (2:5). Po štvrťfinálovej prehre s "tre kronor" z toho bola nakoniec siedma priečka."Proti Švédom sme sa snažili podať maximálny výkon a myslím si, že sa nám to podarilo, chýbal nám však kúsok šťastia. Usilovali sme sa čo najviac prihrávať a strieľať, no v závere sme už nedokázali vyrovnať. Naše výkony na turnaji mali stúpajúcu tendenciu. Na úvod proti Kanade sme hrali trochu ustráchane, no postupne sme sa zlepšovali. Som hrdý na náš tím a nemáme sa za čo hanbiť. Mohli sme hrať v semifinále, no nevyšlo to, taký je hokej," povedal kapitán tímu Martin Bodák.Strelec oboch slovenských gólov v poslednom zápase označil za rozhodujúcu nevyužitú presilovku o dvoch hráčov na začiatku tretej tretiny za stavu 1:2. "Bol to kľúčový moment zápasu, ťažko k tomu niečo povedať... Strieľali sme, snažili sme sa to tam hádzať, ale chýbalo nám trochu šťastia."So siedmym miestom bol celkovo spokojný. "Som spokojný aj s naším tímom. Ukázali sme, že vieme hrať hokej aj so súpermi, s ktorými si ľudia možno mysleli, že nedokážeme držať krok."Rovnako ako aj ostatní hráči, aj Bodák si pochvaľoval kolektív, ktorý bol podľa jeho slov najlepší za štyri roky, keď si zahral dvakrát na MS do 18 i 20 rokov. "Taký, ako tento rok, sa našiel málokedy. Som šťastný, že som sa štyrikrát dostal na MS v juniorských kategóriách a bude mi trochu smutno za chlapcami, pretože sa už asi nie so všetkými stretnem. Dá sa hrať s každým - to je moja najväčšia skúsenosť, pretože nikto by nepovedal, že dokážeme vyhrať nad USA 3:2 a o tom je hokej," uviedol.Na rozdiel od kapitána, až deväť hráčov zo súčasného kádra sa môže predstaviť aj na budúcoročnom šampionáte. Medzi nimi sú napríklad obranca Martin Fehérváry, ktorý hral na juniorských MS aj vlani, či útočník Miloš Kelemen."Proti Švédom to bol výborný výkon, ale ešte vyššie by som dal ten zo zápasu s USA. Všetkých nás mrzí, že sme neprenikli cez štvrťfinále. Posledné dva ročníky sme mali na to dosť dobré. Celkovo sa tento kolektív ročníkov 1998 a 1999 poznáme už nejakých štyri - päť rokov. Rozumiem si tu s každým a vždy sa sem veľmi teším a rád vrátim. Je to super kolektív. Na budúci rok budeme mať ešte viac skúseností a verím, že to na šampionáte využijeme," povedal Fehérváry pre portál SZĽH.Pre osemnásťročného krídelníka Kelemena to bolo vôbec prvé vystúpenie v slovenskom drese na svetovom šampionáte. "Sú to pre mňa veľké skúsenosti, že na sebe treba veľa pracovať, pretože ten svetový hokej je niekde inde ako náš. Ale zišli sme sa tu super partia a bojovali sme jeden za druhého. Siedme miesto je smola, kebyže prejdeme cez Švédov, bola by to šanca na dobré umiestnenie. Škoda skupinového zápasu s Fínskom, tam sme si mohli pomôcť a možno by sme do štvrťfinále dostali lepšieho súpera. No je to dobrý základ na budúcoročné MS. Tie sú ešte ďaleko, musíme byť zdraví a uvidíme, ako to pôjde," povedal a poďakoval sa aj za priazeň fanúšikov: "Na štadióny chodila dosť veľká slovenská podpora. Ďakujeme všetkým fanúšikom, ktorí boli tu a aj doma pri televíznych obrazovkách."