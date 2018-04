Kompletný Program MS v hokeji 2018: Hokejisti SR odpichnú každoročný ošiaľ na MS v derby s Českom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer

Program MS v hokeji



A-skupina /Royal Aréna, Kodaň/: Rusko, Švédsko, Česko, Švajčiarsko, Bielorusko, SLOVENSKO, Francúzsko, Rakúsko

B-skupina /Jyske Bank Boxen, Herning/: Kanada, Fínsko, USA, Nemecko, Nórsko, Lotyšsko, Dánsko, Kórejská republika



piatok 4. mája



16.15 Rusko – Francúzsko /A/

16.15 USA – Kanada /B/

20.15 Švédsko – Bielorusko /A/

20.15 Nemecko – Dánsko /B/



sobota 5. mája



12.15 Švajčiarsko – Rakúsko /A/

12.15 Nórsko – Lotyšsko /B/

16.15 Francúzsko – Bielorusko /A/

16.15 Fínsko – Kórejská republika /B/

20.15 Česko – SLOVENSKO /A/

20.15 Dánsko – USA /B/



nedeľa 6. mája



12.15 Rakúsko – Rusko /A/

12.15 Kórejská rep. – Kanada /B/

16.15 Švédsko – Česko /A/

16.15 Nemecko – Nórsko /B/

20.15 SLOVENSKO – Švajčiarsko /A/

20.15 Lotyšsko – Fínsko /B/



pondelok 7. mája



16.15 Bielorusko – Rusko /A/

16.15 USA – Nemecko /B/

20.15 Švédsko – Francúzsko /A/

20.15 Kanada – Dánsko /B/



utorok 8. mája



16.15 Rakúsko – SLOVENSKO /A/

16.15 Kórejská rep. – Lotyšsko /B/

20.15 Česko – Švajčiarsko /A/

20.15 Fínsko – Nórsko /B/



streda 9. mája



16.15 Švajčiarsko – Bielorusko /A/

16.15 Nemecko – Kórejská rep. /B/

20.15 Švédsko – Rakúsko /A/

20.15 Fínsko – Dánsko /B/



štvrtok 10. mája



16.15 SLOVENSKO – Francúzsko /A/

16.15 USA – Lotyšsko /B/

20.15 Česko – Rusko /A/

20.15 Nórsko – Kanada /B/



piatok 11. mája



16.15 Francúzsko – Rakúsko /A/

16.15 Dánsko – Nórsko /B/

20.15 Bielorusko – Česko /A/

20.15 USA – Kórejská rep. /B/



sobota 12. mája



12.15 SLOVENSKO – Švédsko /A/

12.15 Lotyšsko – Nemecko /B/

16.15 Rakúsko – Bielorusko /A/

16.15 Dánsko – Kórejská rep. /B/

20.15 Rusko – Švajčiarsko /A//B/



nedeľa 13. mája



16.15 Francúzsko – Česko /A/

16.15 Nórsko – USA /B/

20.15 Švajčiarsko – Švédsko /A/

20.15 Nemecko – Fínsko /B/



pondelok 14. mája



16.15 Rusko – SLOVENSKO /A/

16.15 Kórejská rep. – Nórsko /B/

20.15 Česko – Rakúsko /A/

20.15 Kanada – Lotyšsko /B/



utorok 15. mája



12.15 Švajčiarsko – Francúzsko /A/

12.15 Fínsko – USA /B/

16.15 Bielorusko – SLOVENSKO /A/

16.15 Kanada – Nemecko /B/

20.15 Rusko – Švédsko /A/

20.15 Lotyšsko – Dánsko /A/



streda 16. mája - voľný deň



štvrtok 17. mája



16.15/16.15/20.15/20.15 štvrťfinále

(Kodaň, Herning)



piatok 18. mája - voľný deň



sobota 19. mája



15.15/19.15 semifinále

(Kodaň)



nedeľa 20. mája



15.45 o 3. miesto

20.15 finále

(Kodaň)



/pozn.: všetky časy sú v SELČ/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. apríla (TASR) - Tradične v prvý májový piatok vypukne každoročný hokejový ošiaľ. Športová eufória zavládne vo viacerých účastníckych krajinách MS, no najmä v usporiadateľskom Dánsku, ktoré premiérovo hostí svetový šampionát elitnej kategórie.V Herningu si domáci fanúšikovia prídu na svoje 4. mája o 20.15 h, keď Dánov vo svojom úvodnom súboji v B-skupine preveria finalisti zo ZOH 2018 v Pjongčangu Nemci. Domáci priaznivci veria, že ich miláčikovia sa prebojujú do vyraďovacej fázy a zahrajú si v hlavnej aréne v metropole krajiny.Či bude Kodaň pamätná aj pre slovenskú verejnosť, to záleží od výkonov výberu, ktorý premiérovo na MS povedie Craig Ramsay. Lebo hokejový ošiaľ sa automaticky zdvíha a padá s výsledkami reprezentantov a tí svojich prvých sedem zápasov odohrajú v kodanskej A-skupine. Či budú hrať aj ôsmy, to je základnou tajničkou fanúšikov a zároveň cieľovou platformou samotných hráčov už niekoľko rokov. Z 8-člennej skupiny postupujú do štvrťfinále prvé štyri tímy, z nich veľmi silný "papier" predpokladá úspech Ruska, Švédska a Česka. Súpermi Slovákov o štvrtú miestenku by podľa teoretických vízií mali byť Švajčiari, Bielorusi a Francúzi, podceniť nemožno ani Rakúsko, ktoré si postup medzi svetovú elitu vybojovalo minulý rok úspechom v A-skupine I. divízie MS. Vlani sa tím pod vedením Zdena Cígera musel triasť o záchranu, tento rok Slovensku zostup nehrozí, keďže ako organizátor má účasť na budúcoročných MS istú.Slováci odštartujú svoje účinkovanie v sobotu 5. mája o 20.15 h pikantným derby s Čechmi, teda rovnako ako v Minsku 2014, kde úvodný zápas so západným susedom prehrali 2:3 po predĺžení. Potom ich v priebehu piatich dní čakajú tri súboje s tímami, ktoré veľa povedia o tom, či budú hrať Ramsayho zverenci o postup. V nedeľu opäť vo večernom čase sa stretnú so Švajčiarmi, po dni voľna ich čakajú Rakúšania (16.15) a po ďalšom voľnom dni narazia vo štvrtok 10. mája na Francúzov (16.15). Piatym súperom SR budú úradujúci majstri sveta Švédi (12.15) a po dni voľna ich čaká záverečný východoeurópsky dvojboj, v pondelok 14. mája sa stretnú so zbornou (16.15) a v utorok v rovnakom čase s Bieloruskom.