Hokejisti SR proti Nemecku do roka a do dňa, body potrebujú obaja

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Predpokladané zostavy:



Slovensko: J. Hudáček/Laco - Čajkovský, Sersen, Čerešňák, Jánošík, Gernát, Mikuš, Šedivý, Trška - Dravecký, Zigo, Skokan - Haščák, Bližňák, Miklík - L. Hudáček, Cingeľ, Kudrna - Skalický, Šťastný, Hrnka



Nemecko: Greiss - D. Seidenberg, Müller, Ehrhoff, Abeltshauser, Reul, Hördler, Krueger – Reimer, Macek, Kahun - Kink, Ehliz, Tiffels - Y. Seidenberg, Schütz, Gogulla – Wolf, Plachta, Fauser

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kolín 10. mája (TASR) - Štvrtými súpermi slovenského tímu v A-skupine 81. majstrovstiev sveta v Kolíne nad Rýnom budú hokejisti Nemecka. Domáci reprezentanti vstúpia do zápasu s cieľom odčiniť predošlé dve prehry a zároveň posilniť svoje štvrťfinálové ambície. Na účasť v najlepšej osmičke myslia aj zverenci trénera Zdena Cígera, ktorí proti Nemcom nastúpia o necelých 24 hodín po zápase s Dánskom, v stredu 10. mája o 20.15 h.Zatiaľ čo slovenský tím bude mať len málo času na regeneráciu, Nemci mali po pondelňajšom zápase s Ruskom voľný deň. Tréner domáceho výberu Marco Sturm však v stretnutí nemôže počítať s útočníkom Tobiasom Riederom, ktorý si v predošlom zápase zranil koleno. Chýbať bude aj Patrick Hager, ten dostal v stretnutí s Ruskom trest v hre za zákrok na Sergeja Mozjakina.Nemci majú po troch odohraných stretnutiach na konte tri body za víťazstvo 2:1 v prvom zápase s USA. Potom však prehrali 2:7 so Švédmi a nešetrili ich ani Rusi, ktorí ich zdolali 6:3. Kormidelník Sturm už pred šampionátom uviedol, že cieľom domácich reprezentantov je štvrťfinále. Z tejto ambície nezľavili ani po dvoch prehrách a proti Slovákom chcú tri body.poznamenal Sturm na tlačovke po zápase s Ruskom.Slovenskí hokejisti sa v doterajších vzájomných zápasoch stretli s Nemcami celkovo 52-krát a majú pozitívnu bilanciu - 28 víťazstiev, jednu remízu a 23 prehier pri celkovom skóre 132:124. Posledný vzájomný duel na MS odohrali presne pred rokom - 10. mája na MS v Rusku. Slováci v stretnutí viedli 1:0 gólom Petra Cehlárika, no vedenie neudržali a po matnom výkone v druhej a tretej tretine prehrali 1:5. Na šampionáte v kolínskej Lanxess aréne sa stretli aj v roku 2010, v poslednom súboji osemfinálovej fázy s Nemcami prehrali 1:2 a prišli tak o postup do štvrťfinále. Zo súčasného kádra si duel pamätá jedine kapitán Vladimír Dravecký.