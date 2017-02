Hokejisti SR sa na Slovakia Cupe pobijú o 11. triumf

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

1998, Corgoň Cup: 1. Slovensko, 2. Švajčiarsko, 3. Rusko (dejisko: Spišská Nová Ves, Poprad)

1999, Corgoň Cup: 1. Slovensko, 2. Švajčiarsko, 3. Rakúsko (Trenčín)

2000, Poisťovňa Tatra Cup: 1. Slovensko, 2. Švajčiarsko, 3. Bielorusko (Trenčín)

2001, Poisťovňa Tatra Cup: 1. Slovensko, 2. Francúzsko, 3. Nemecko (Piešťany)

V roku 2002 sa turnaj nekonal.

2003, Loto Cup: 1. Kanada, 2. Rakúsko, 3. Slovensko (Piešťany)

2004, Loto Cup: 1. Slovensko, 2. Švajčiarsko, 3. Kanada (Piešťany)

2005, Loto Cup: 1. Slovensko, 2. Švajčiarsko, 3. Kanada (Piešťany)

2006, Loto Cup: 1. Švajčiarsko, 2. Slovensko, 3. Rakúsko (Bratislava)

V rokoch 2007-1010 sa turnaj nekonal

2011, Slovakia Cup: 1. Slovensko, 2. Švajčiarsko, 3. Bielorusko (Bratislava)

2012, Škoda Cup: 1. Nemecko, 2. Bielorusko, 3. Slovensko (Bratislava)

2013, Slovakia Cup: 1. Bielorusko, 2. Nórsko, 3. Slovensko (Bratislava)

2014, Slovakia Cup: 1. Slovensko, 2. Lotyšsko, 3. Nórsko (Bratislava)

2015, Slovakia Cup: 1. Slovensko, 2. Švajčiarsko, 3. Nemecko (Banská Bystrica)

2016, Slovakia Cup: 1. Slovensko, 2. Bielorusko, 3. Švajčiarsko (Žilina)



Nominácia SR "A" na prípravný zápas proti Olympijskému výberu Ruska v Nových Zámkoch a Slovakia Cup v Nitre (7.-11. 2. 2017):



Brankári: Július Hudáček (Örebro HK, Švéd., 29 zápasov/0 gólov), Jaroslav Janus (HC Verva Litvínov, ČR, 15/0), Branislav Konrád (HC Olomouc, ČR, 15/0)

Obrancovia: Michal Čajkovský (Avtomobilist Jekaterinburg, Rus./KHL, 7/2), Peter Čerešňák (HC Plzeň, ČR, 39/2), Martin Gernát (HC Sparta Praha, ČR, 6/1), Dominik Graňák (Rögle BK, Švéd., 166/10), Adam Jánošík (HC Bílí Tygři Liberec, ČR, 32/2), Eduard Šedivý (HC Košice, 12/1), Juraj Valach (Piráti Chomutov, ČR, 21/0), Ivan Švarný (HC Slovan Bratislava, KHL, 106/3)

Útočníci: Martin Bakoš (Červená hviezda Kchun-lun, Čín./KHL, 31/5), Dávid Buc (HC'05 Banská Bystrica, 5/0), Lukáš Cingel (HC Sparta Praha, ČR, 11/2), Marcel Haščák (HC Kometa Brno, ČR, 63/7), Tomáš Hrnka (HC Plzeň, ČR, 20/3), Libor Hudáček (Örebrö HK, Švéd., 69/13), Andrej Kudrna (HC Sparta Praha, ČR, 14/6), Patrik Lušňák (HC Slovan Bratislava, SR/KHL, 58/10), Radoslav Macík (HK Nitra, 9/1), Tomáš Marcinko (Červená hviezda Kchun-lun, Čín./KHL, 51/4), Dávid Skokan (Piráti Chomutov, ČR, 23/2), Marek Slovák (HK Nitra, 0/0), Andrej Šťastný (HC Slovan Bratislava, KHL, 45/2), Jakub Suja (HC Košice 5/0)



Realizačný tím: Róbert Švehla (generálny manažér), Zdeno Cíger (tréner), Miroslav Miklošovič (asistent trénera), Peter Kosa (tréner brankárov), Július Šupler (konzultant), Igor Andrejkovič (videoanalytik), MUDr. Iľja Chandoga (lekár), Samuel Petráš (výstrojový manažér), Michal Malina (masér), Viktor Fábik, Andrej Foltýn (fyzioterapeuti), Tomáš Štulajter (médiá)



Prípravný zápas v Nových Zámkoch:



Štvrtok 9. februára

17.00 Slovensko - Rusko "OH"



Program Slovakia Cupu v Nitre



Piatok 10. februára

14.30 Bielorusko – Švajčiarsko, 18.00 Slovensko – Rusko "OH"

Sobota 11. februára

14.30 Rusko "OH" – Bielorusko/Švajčiarsko, 18.00 Slovensko – Bielorusko/Švajčiarsko

Nitra 8. februára (TASR) - Slovenskí hokejisti sa na 15. ročníku Slovakia Cupu (10.-11. februára) pokúsia o jedenásty triumf na tomto podujatí. Dejiskom turnaja bude premiérovo Nitra a pred výborným miestnym publikom by Slováci radi získali štvrté turnajové prvenstvo v rade. Slováci odštartujú podujatie piatkovým zápasom proti olympijskému výberu Ruska, s ktorým sa stretnú v prípravnom zápase aj o deň skôr. V ruskom tíme chýbajú najväčšie hviezdy, no tréner Cíger ani jeho zverenci nepochybujú o sile mladého ruského výberu.Slovenský tím má v aktuálnej sezóne za sebou dva turnaje. Cígerovi zverenci vyhrali na Nemeckom pohári všetky tri zápasy a pripísali si štvrtý triumf v histórii turnaja. Na decembrovom podujatí Arosa Challenge vo Švajčiarsku museli hrať po vysokej prehre 1:7 s Bieloruskom iba o konečné 3. miesto. Súboj proti Francúzom však zvládli a zvíťazili jednoznačne 6:1.Na tradičnom podujatí Slovakia cup sa domácemu tímu darí. Počas 14-tich ročníkov sa Slováci tešili z celkového víťazstva desaťkrát a od roku 2014 ťahajú trojročnú víťaznú sériu. Na tú by radi nadviazali aj v Nitre, ktorá turnaj hostí prvýkrát.Nitrianske publikum považujú za najlepšie v najvyššej domácej súťaži a reprezentantov tak čaká zaujímavá skúsenosť.poznamenal tréner slovenského tímu Zdeno Cíger.Tím, v ktorom je jediným reprezentačným nováčikom nitriansky útočník Marek Slovák, sa vo štvrtok 9. februára predstaví v Nových Zámkoch. Na ľade nováčika Tipsport ligy si v prípravnom stretnutí zmerajú sily s olympijským výberom Ruska, ktorý je tvorený mladými hráčmi Kontinentálnej hokejovej ligy. Proti rovnakému súperovi vstúpia Slováci aj do Slovakia Cupu.dodal tréner Cíger.Na predošlých dvoch turnajoch bol kapitánom slovenského tímu Vladimír Dravecký. V nominácii na Slovakia Cup však pre zdravotné problémy chýba a tak sa vedenie reprezentácie rozhodlo pre netradičný krok. Na domácom turnaji nastúpi slovenský tím bez hráča s "céčkom" na drese a namiesto neho budú v tíme traja asistenti, zhodou okolností obrancovia. Z tria Michal Čajkovský, Ivan Švarný, Dominik Graňák má najväčšie reprezentačné skúsenosti posledný menovaný.poznamenal Graňák. Obranca so 166. zápasmi v najcennejšom drese nepochybuje, že mladý ruský tím kvalitne preverí Slovákov.poznamenal Graňák, ktorý v KHL odohral štyri sezóny.Na zápasy pred nitrianskym publikom sa teší aj ďalší z asistentov kapitána Ivan Švarný. Odchovanec nitrianskeho hokeja v týchto dňoch zvažuje možnosť dohrať záver sezóny v klube spod Zobora, do ktorého by sa tak vrátil po desiatich rokoch. Na nitriansky ľad sa však najskôr vráti v reprezentačnom drese.poznamenal Švarný.